Carlo Ancelotti sobre el caso Negreira: "Estoy preocupado por un asunto tan grave"

"Estamos bien", ha dicho Carlo Ancelotti, "jugamos contra el líder, llevamos una buena dinámica". El Real Madrid juega en el campo del Girona, el sorprendente líder de LaLiga. El Real Madrid no ha ganado sus últimos tres partidos contra el Girona. "Tenemos que hacer un partido completo, tener equilibrio y hacer daño con el balón". El año pasado jugó allí ya sin ambición y eso le costó una derrota. "Lo está haciendo mejor que nosotros y que el resto de los rivales. No juega competición europea y puede preparar partidos cada semana. Lo que afecta más a todos los equipos de Europa son las competiciones internacionales, con lesiones, cansancio y sin tiempo para recuperar. He visto el calendario. Llegamos el 19 de octubre por la tarde y luego jugamos el 21, como haya retraso por avión, no llegan. No van a tener que pasar por Madrid para ese partido, van a tener que viajar directamente a Sevilla"

A Ancelotti le han preguntado por los árbitros y el caso Negreira. "Estoy preocupado por este asunto tan grave. La justicia está trabajando en esto y tenemos que dejar que la justicia siga su curso. Hace 40 años que vivo en este mundo y estas cosas obviamente preocupan".

"Vinicius está bien y va a jugar desde el principio y veremos cuántos minutos puede aguantar. Y depende cuánto puede aguantar. Depende de lo que dida. El sistema no lo vamos a cambiar, pero hay algunos detalles que se pueden cambiar"-

"La aportación de Rodrygo es buena, ha jugado todos los partidos. Un poco de descanso le puede ayudar", ha dicho acerca del brasileño. Ha reconocido que su aportación en goles no está siendo la esperada".

El entrenador madridista ha vueltoa decir que Gil Marín se equivocó con sus palabras y no ha respondido a la pregunta de si va a jugar Luka Modric.

Ancelotti ha hablado de Savinho. "Es joven, está mostrando mucha calidad y tenemos que ver cómo lo paramos. Tenemos recursos para detenerlo".

"A los laterales les hemos pedido jugar más adelantado de lo normar, porque los laterales tenían que ayduar más en ataque, sobre todo cuando no tienes a Vinicius, el mejor de la banda. Les hemos pedido empujar más y eso ha funcionado. Depende de los partidos, a veces se quedan atrás´porque ayudan a los defensas. En defensa, a veces no hemos dado ayuda a la línea de cuatro", ha dicho el entrenador acera de los laterales.