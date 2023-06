Croacia - España. Dos franceses para defender a España

En España no sobran los centrales, algo que se hizo más evidente desde las retiradas de la selección de Carles Puyol y de Piqué y desde que Sergio Ramos dejó de contar para la Roja. Y la selección ha ido a Francia a buscar sus centrales. Laporte ya jugó con España la Eurocopa 2020 y también el Mundial de Qatar, pero el jueves se estrenó con Le Normand al lado como pareja.

«Creo que son dos grandísimos jugadores, igual que Nacho. Tenemos un grupo muy equilibrado, muy versátil, con experiencia a nivel competitivo en Europa. Están ofreciéndonos lo que esperamos de ellos. Son grandes futbolistas, han dado gran rendimiento en sus clubes y cuando lo han tenido que hacer con nosotros lo han hecho a un nivel altísimo. Estoy muy contento especialmente con el debut de Le Normand, porque corrobora lo que vamos viendo partido tras partido en su club, con el que ha hecho una temporada fantástica», asegura Luis de la Fuente.

«Estuvieron bien [contra Italia], en salida de balón tuvieron personalidad, estuvieron sujetando al equipo y los equipos se construyen a través de la solidez. y queremos exigir a la parte de atrás esa contundencia y ese liderazgo que necesitamos los de delante para sentirnos seguros», asegura Rodri de la pareja de centrales españoles. «Creo que hicieron un grandísimo partido el otro día», añade.

«Nos entendemos muy bien. El grupo es espectacular por mucho que uno tenga más o menos nombre. Todo el mundo se porta muy bien. Con ese espíritu que tenemos todo el mundo se puede adaptar y puede desarrollar un buen juego», reconocía Laporte después de la semifinal.

«Me ha ayudado mucho», decía Le Normand de su nuevo compañero. «Jesús [Navas] también [me ayudó] mucho. Todos en general. Bastante fácil me lo han puesto», añadía el nuevo internacional español, al que no afectó hacer el penalti que dio el empate a Italia. A Le Normand le costó tomar la decisión de jugar con España. «Llegas al país y jugar con España era como una hipótesis. Después de todo mi camino, donde he mejorado ha sido en España. Con más madurez valoras la situación de otra manera», explicaba en su primera conferencia de prensa como jugador de la selección en Las Rozas la semana pasada.

El central de la Real Sociedad valora el crecimiento que ha experimentado desde su llegada a España con 18 años. «Cuando llegué casi no tenía nivel para jugar en Segunda B. Han sido muchas horas de vídeo, de sufrimiento, de repetición de los mismos ejercicios. Tengo que agradecer al club y a mis compañeros que han estado alrededor y me han apoyado. Se puede hablar de táctica primero, físicamente tenía una buena base, pero tácticamente tenía debilidades y técnicamente también. De donde venía me pedían mucho menos a la hora de tener el balón y eso lo he ido haciendo en la Real sin olvidarme de defender bien», explicaba antes de debutar con España.