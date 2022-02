El Manchester City golea en Lisboa y no se deja nada para la vuelta (0-5)

Cuando llegan las eliminatorias de la Champions se suele decir que es importante tener paciencia, que en realidad son 180 minutos y que todo puede pasar, pero al Manchester City le sobraron dos horas y media de las tres después de una demostración primero de contundencia y después de fútbol. Bofetón a bofetón fue tumbando al Sporting de Portugal y quitándole la ilusión. Para el primero, de Mahrez, hizo falta que el VAR confirmara que la posición previa de De Bruyne era legal. No le afectó al conjunto luso, que se lanzó al ataque con la profundidad de Pedro Porro, la habilidad de Gonçalves o la calidad de Sarabia. Se acercaba al área, colgaba también alguna pelota, algún pase cortado en el último momento por Rúben Dias o Laporte... Pero no lograba tener una oportunidad de verdad. El Manchester City prácticamente no la necesitó, porque tras el saque de un córner Bernardo Silva remató a bote pronto una pelota que parecía imposible ponerla donde la puso.

Casi sin proponérselo, el equipo de Guardiola ya tenía una ventaja importante. Pero el Sporting seguía con moral para continuar haciendo lo mismo, buscar la velocidad, la presión, salir al ataque... Y volver a encajar, esta vez tras un error defensivo que Foden no desaprovechó. Lo mejor en el fútbol es tener equilibrio. Si falla una de las dos partes es la ruina, y el rendimiento defensivo de los portugueses fue deficiente. Era ya una goleada con lo justo, y este tercer impacto sí le afectó ya al equipo local, que empezó a perder la posesión, a asustarse y a estar a merced del conjunto inglés, a quien no le afectaron las bajas en ataque y que hizo todavía más pupa antes del descanso con el doblete de Bernardo Silva. Si en la primera diana le sobró calidad en esta se alió con la suerte, porque su remate tocó en las piernas de Inácio y despistó al portero español Adán.

¿Con qué actitud se sale a jugar después de sufrir un correctivo así? El Sporting, temeroso; y el Manchester City siguió con la mano abierta para que el festival fuera eterno. Le faltaba a Sterling unirse a él con un gran gol, una rosquita desde fuera del área que se coló por encima del vuelo de Adán. El atacante parece que recupera su nivel después del «parón» del curso pasado. Guardiola pudo a partir de ahí hasta dosificar a sus futbolistas. La eliminatoria de 180 minutos estaba más que resuelta.

0 - Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro (Luís Carlos, min 82), Palhinha, Matheus Nunes, Esgaio; Pedro Gonçalves (Ugarte, min 50), Paulinho (Tabata, min 75) y Sarabia (Slimani, min 75).

5 - Manchester City: Ederson; Stones (Gündoğan, min 60), Rúben Dias, Laporte (Aké, min 85), Cancelo; Rodrigo (Fernandinho, min 73), De Bruyne, Bernardo Silva (Delap, min 85); Mahrez, Foden (Zinchenko, min 60) y Sterling.

Goles: 0-1 (min 7): Mahrez. 0-2 (min 17): Bernardo Silva. 0-3 (min 32): Foden. 0-4 (min 44): Bernardo Silva. 0-5 (min 59): Sterling.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Amonestó a Matheus Nunes, Esgaio, Ugarte y Gündoğan.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa ante 48.129 espectadores.