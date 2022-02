Leo Messi no vivió una buena noche a nivel individual en el partido que el París Saint-Germain ganó al Real Madrid (1-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El argentino falló un penalti, que le detuvo Thibaut Courtois, y terminó eclipsado por la exhibición de su compañero Kylian Mbappé, autor del único gol del encuentro. La actuación de Messi ha llegado a ser calificada como “indigna” y también hay quien sostiene que “no aporta nada” al equipo.

“Messi realizó una actuación indigna de él. Su penalti parado por Courtois simboliza su mala tarde”, se pudo leer en el prestigioso L’Equipe, que resumió de esa cruda forma el partido del argentino, del que añadió que “se hundió mentalmente tras el penalti detenido por Courtois”. “El penalti fallado es un símbolo de su mal partido, pero también de sus primeros siete meses con la camiseta del París Saint-Germain”.

La emisora RCM Sport se preguntó si Messi había jugado tan mal como se decía y uno de sus comentaristas, Jérôme Rothen, exjugador del PSG, deja clara su opinión: “Es un error de casting por el momento. En términos de merchandising es maravilloso tener a Leo Messi. Las camisetas se venden y la gente viene a ver jugar a Messi en el PSG. Pero hay que reconocer que deportivamente, no aporta nada al PSG”.

“Lo más problemático es que esta noche era un partido importante, ahí es donde esperamos que estén los grandes jugadores y ha sido más un lastre que otra cosa. Hay errores técnicos, pérdidas de balón, un penalti fallado, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero es sobre todo su comportamiento. Se mira las botas y da la impresión de que no está contento. Cuando ejecuta las acciones a balón parado va de una manera extraña”, añadió Rothen.

A Nicolás Anelka, comentarista de RMC Sport y exfutbolista de Real Madrid y PSG, tampoco le gustó el partido de Messi: “Todos los jugadores buscan a Messi y eso frena el juego. Supuestamente es el 9 pero era prácticamente el 10. Bajaba a por los balones, intentaba repartir un poco de juego. Quieren jugar con él y hacerlo brillar, pero no sé hasta cuándo”.

“El rey hoy en el PSG es Kylian Mbappé y no entiendo por qué Leo no está constantemente tratando de jugar con él”, se preguntó Emmanuel Petit, exjugador del Barcelona, entre otros muchos clubes, y también comentarista de RMC Sport. “Cuando Neymar entró, era obvio que siempre estaba buscando la combinación con Messi Estuvo en lo alto durante 15 años, pero el nuevo rey es Kylian Mbappé y de él depende ponerse al servicio de Kylian si quiere ser resolutivo y ganarse el corazón de los parisinos. Tengo la impresión de que Messi quiere ganar el partido solo, pero no es él quien dicta eso, es Kylian”, añadió Petit.

Messi también tuvo defensores, como el entrenador Rudi García, comentarista de Canal +: “La actuación de Messi está vampirizada por la de Mbappé. Olvidémonos de ese penalti… Vi a un Leo Messi capaz de regatear, capaz de eliminar. Hacía tiempo que no lo veía. Creo que va por buen camino en el PSG. La posición en la que está le conviene. Por supuesto, no ha sido decisivo, pero tengo la sensación de que la Liga de Campeones podría llevarle muy lejos esta temporada”.