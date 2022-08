Madrid, Barça, Atlético y Sevilla: los mejores y peores grupos que les pueden tocar en el sorteo de la Champions

La UEFA celebra en Estambul su gala anual (jueves 25 de agosto, 18:00, Movistar Liga de Campeones), para gloria del Real Madrid. Se nombrará a Benzema el mejor jugador de la temporada (los otros nominados son Courtois y De Bruyne), como paso previo a la conquista del Balón de Oro, que desde este año se entrega en octubre (el día 17) en lugar de en diciembre; y se reconocerá a Carlo Ancelotti como el mejor entrenador (por delante de Guardiola y Klopp). Además del delantero francés, en el once ideal también estarán Courtois, Rudiger (por su campaña en el Chelsea), Modric y Vinicius. Una expedición encabezada por el presidente, Florentino Pérez, viajará a Turquía justo después del entrenamiento en Valdebebas, y regresará al acabar el acto, para que Ancelotti y Benzema no se pierdan la sesión preparatoria del día siguiente.

Honores para el campeón de la Champions antes de un sorteo de la fase de grupos de la próxima edición en el que ni ser el defensor del título te asegura tener unos compañeros de viaje agradables. El Real Madrid es el único equipo español que está en el Bombo 1, algo que sí le libra de verse con tres de los pesos pesados, el Manchester City, el Bayern Múnich y el PSG; pero hay más, ya que, por ejemplo, podría repetirse a las primeras de cambio la final del curso pasado, un duelo contra el Liverpool. Como el resto de españoles (Barcelona, Atlético y Sevilla) están en el Bombo 2 y no pueden enfrentarse rivales del mismo país, las posibilidades del equipo de Ancelotti se reducen. Le tocará seguro o ir a Anfield o el Chelsea, Tottenham, Juventus o Leipzig. Por tanto, el Madrid podría caer, en el peor de los casos, en un peligroso grupo con Liverpool/Chelsea, Inter y Marsella, que fue segundo en la Ligue1; y si tiene un sorteo más amable, con Leipzig/Tottenham, Shakhtar y Maccabi Haifa. El catorce veces campeón de Europa es el único (de los que han participado al menos dos veces) que nunca ha caído en esta primera fase: 29 liguillas y siempre se clasificó.

Tres cocos para el resto

El Barcelona, por ejemplo, sí quedó fuera en la etapa inicial el curso pasado, algo que no le había pasado en los últimos 20 años. Está por ver si la reforzada plantilla de Xavi es competitiva en el que ha sido el talón de Aquiles de los azulgrana desde hace ya muchas temporadas: Europa. Está en el Bombo 2, con el Atlético, que siempre es competitivo en la Champions y el año pasado estuvo cerca de poder con el Manchester City; y el Sevilla, el rey histórico de la Europa League, que busca dar el pelotazo en la hermana mayor. Para los tres la suerte y la mala suerte, en un principio, es la misma: un grupo en apariencia muy complicado sería con City/Bayern/PSG, Inter y Marsella (este último, si no sale el PSG del primer bombo) y algo más apetecible: Ajax/Eintracht, Shakhtar y Maccabi Haifa.

La Champions de esta temporada también está condicionada por el Mundial de Catar, que se disputa en noviembre y diciembre, lo que hará que todo vaya más rápido en el máximo torneo de clubes. La primera fase empieza el 6-7 de septiembre y acaba el 1-2 de noviembre, más de un mes antes de lo habitual. Después, en las eliminatorias, se irá aproximadamente con una semana de retraso, hasta llegar a la final en el Olímpico Atatürk de Estambul el 10 de junio.

Alexia Putellas, ¿otra vez la mejor?

En la gala también estará Alexia Putellas, actual ganadora del Balón de Oro, el FIFA The Best y el premio a Mejor Jugadora de la UEFA, que aspira a revalidar, pues está entre las tres finalistas junto con la delantera inglesa Beth Mead, del Arsenal y campeona de la Eurocopa, y la medio alemana Lena Oberdorf, del Wolfsburgo y subcampeona en la misma cita, a la que Alexia no pudo acudir por la rotura de ligamento cruzado de la rodilla de la que se sigue recuperando. El sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina será el 3 de octubre. El Barcelona ya está clasificado y el Real Madrid y la Real Sociedad buscarán el pase en la segunda fase previa.

Así son los bombos del sorteo

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Milan, Oporto, Ajax y Eintracht.

Bombo 2: Barcelona, Liverpool, Atlético, Sevilla, Chelsea, Tottenham, Juventus y Leipzig.

Bombo 3: Borussia Dortmund, Salzburgo, Shakhtar, Inter, Nápoles, Benfica, Sporting Portugal y Bayer Leverkusen.

Bombo 4: Marsella, Brujas, Celtic, V. Plzen, Maccabi Haifa, PSV o Rangers, Trabzonspor o Copenhague y D. Zagreb o Bodo Glimt.

No se pueden enfrentar equipos de un mismo país en esta fase.