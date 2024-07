El ataque de Echenique a De la Fuente que ha indignado a muchos: "¡Saca tus zarpas de España!"

La selección española de fútbol venció (2-1) a la de Alemania logrando algo que jamás había conseguido en su historia: derrotar al anfitrión en un gran torneo. Una pase a semifinales, donde nos espera Francia, que tiene un nombre propio: Mikel Merino. El navarro de la Real Sociedad mandó a la red un balón aéreo en el minuto 119 desatando la euforia entre los aficionados españoles.

Sin embargo, a pesar de la gesta histórica de La Roja, el ex diputado de Podemos no dudo en menospreciar el triunfo y, de paso lanzar un dardo a De la Fuente. ¿El motivo? haber sacado del campos a Nico Williams y Lamine Yamal a los que horas antes había utilizado para sus intereses políticos.

"Que Lamine y Nico sean dos de los mejores jugadores de la selección española es algo muy importante, que nos acerca a una sociedad más justa, más diversa, más empática y más hermosa. Por eso le jode tanto a los fachas", escribió horas antes del partido tal vez con la esperanza de haber podido utilizarlos de nuevo horas después si marcaban alguno de los goles del triunfo de España pero no fue así.

Y tal vez por ello, nada más acabar el encuentro, el ex diputado morado no tardó en achacar el triunfo no a los méritos de la Roja sino al cansancio de los germanos y dar un palo al seleccionador.

El cansancio de los alemanes

"Menos mal que los alemanes estaban cansados, dejaron un hueco y Merino pudo marcar, porque la cagada de De la Fuente de sacar a Lamine Yamal y a Nico Williams para ponernos a defender el resultado ha sido un autoboicot de primera magnitud", escribió Echenique provocando una gran indignación entre los usuarios.

"Saca las zarpas de España. Si los que marcan los goles no son esos dos, te joden el tweet que llevabas toda la tarde escribiendo", "Lo mismo Merino por marcar es de ultraderecha. Lárgate a Argentina que Milei te espera con los brazos abiertos", "Odia a los jugadores de la selección que no sean Lamine o Nico y después te quiere vender no sé qué igualdad. Los peores racistas son los Pablos Echeniques", "Te fastidia que un españolazo nos de el paso a semis" o "Si no jugasen dos chavales negros, ahí estarías, bramando mierda contra el fútbol, los millonarios y las oportunidades negadas a los más desfavorecidos", son algunos de los indignados mensajes que inundaron "X".