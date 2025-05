La conductora del atropello masivo antes del Espanyol - Barcelona ha dado negativo en alcohol y drogas

El comisario de los Mossos d'Esquadra y responsable de la Región Policial Metropolitana Sud, Eduard Sallent, ha explicado que el atropello "de 14 personas" en las inmediaciones del RCDE Stadium antes del derbi, y que ha calificado como "fortuito o accidental", ha sido llevado a cabo por una conductora que ha dado negativo en drogas y alcohol.

El incidente, ocurrido "aproximadamente en el número 100 de la Avenida Llobregat", a las 21:02 horas ha marcado el inicio del encuentro de LaLiga entre el Espanyol y el Barcelona. "Una persona que conducía un vehículo por una vía abierta se ha visto rodeada por aficionados que se dirigían al estadio y, por algún motivo que aún no tenemos claro, ha acelerado para abandonar el sitio", ha apuntado.

El mando policial ha añadido que el vehículo "no es que fuera a una velocidad excesiva", sino que el coche "ha estado parado, ha intentado salir y, en la maniobra de salida, ha atropellado a las personas que estaban delante". "Debemos determinar por qué ha hecho esta maniobra", ha repetido Sallent, quien ha sido cuestionado sobre si el hecho de que la vía en la que se ha producido el accidente estuviera abierta ha sido un error de seguridad.

"Lo que seguro no es un error de seguridad es lo que ha hecho la conductora". Tenemos claro que cuando hay aglomeraciones de personas podemos encontrarnos con supuestos de este tipo", ha respondido. "No es el primero ni el último caso. Son situaciones que se dan en otras ocasiones y lo que no se da es que el conductor apriete el acelerador", ha añadido.

Sallent ha comentado que esta persona "se sentía acosada" por la situación y, en la "huida", ha provocado el accidente. Esta persona ha sido detenida y ha dado negativo tanto en alcohol como en drogas, y el caso está en manos de la Unidad de Investigación de Cornellà de Llobregat.

El comisario ha avanzado que, en cuanto se le tome declaración, se podrá tener "una información más precisa de qué ha pasado y por qué ha acelerado el vehículo". Sallent ha mostrado palabras de "apoyo a las familias y a las personas heridas" que pese a que han sido, ha apuntado, "leves" sí se han llevado "un buen susto". El comisario ha agradecido al Espanyol y a la policía local la coordinación en la gestión del incidente.

Finalmente, el mando policial ha comentado que no había una "afectación a la seguridad del evento" y ha afirmado que, por lo tanto, "el partido se podía llevar a cabo".