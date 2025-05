«Le he dicho a Lamine que deje de tirarse»

Manolo González, el entrenador del Espanyol, estaba descontento con el resultado y con la actitud de Lamine Yamal. «Un empate era lo normal y si nos llegamos a poner por delante hubiera cambiado. El 0-1 es un gol de talento y no puedes hacer nada. La clave en estos derbis es tener acierto y si no tienes acierto es complicado ganarlo», decía sobre el partido.

Más molesto se mostró con la exageración de Lamine Yamal al recibir un golpe de Lele Cabrera en una jugada que acabó con la expulsión del defensa del Getafe. «Nos estamos cargando el fútbol. Creo que es una acción que no tiene la fuerza como para lesionar a nadie ni hacerle daño y yo creo que con la tarjeta amarilla es suficiente porque no es una acción ni una agresión que digas es un golpe en la cara o una entrada para echar a alguien. El fútbol al final nos lo vamos a cargar», se quejaba Manolo.

Esa jugada motivó su enfado con Lamine. «Le he dicho que deje de tirarse. Es un gran jugador, eso no se lo he dicho, pero sí le he dicho que no era necesario tirarse en esa acción con Lele Cabrera», añadía el entrenador del Espanyol.

Sí agradeció Manolo la actuación del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, que hizo todo lo posible por evitar incidentes y polémicas sobre el césped en la celebración del título de Liga. «Ha demostrado toda la temporada ser un buen entrenador y tener sentido común. Yo creo que esa es la diferencia entre los entrenadores a veces. No tiene sentido, imagínate que esto hubiera pasado en el campo del Madrid o a la inversa o ganar la Liga en el campo del eterno rival. Yo creo que no tiene sentido celebrar la Liga en el campo y provocar a la gente cuando la puedes celebrar tranquilo y sin provocar a nadie», lo elogiaba Manolo.

También opinó el técnico españolista sobre lo sucedido antes del partido, el atropello múltiple en los exteriores del estadio, y la posibilidad de que el partido se hubiera suspendido. «Han venido los Mossos, nos han dicho que no había heridos de gravedad y que el partido podía seguir con normalidad», aclaró Manolo.