Courtois vuelve a cargar contra Tebas y manda un recado al Barça

El Real Madrid venció por 1-0 este miércoles a la Juventus en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions 2025-26, gracias al solitario gol del centrocampista inglés Jude Bellingham en la segunda parte batiendo a un sobresaliente Michele Di Gregorio, para mantener el pleno europeo, en un gran partido también de Brahim Díaz y Arda Güler, antes de recibir este domingo al FC Barcelona en Liga. El Santiago Bernabéu volvió a entonar el 'Hey Jude' casi siete meses después. Y es que Bellingham volvió a marcar en el feudo madridista, no lo hacía desde abril, para romper el muro de Di Gregorio, el mejor de los italianos, y hacer que su equipo llegue entonado y con pleno de triunfos este curso en el estadio madridista al Clásico de este domingo.

Pero, sin lugar a dudas, el verdadero héroe del encuentro fue una vez más Thibaut Coutois. Seis paradas hizo ante la Juventus, una exhibición que estuvo a punto de culminar con una asistencia si Vinicius llega a aprovechar un saque suyo largo con la mano. Lo hizo todo bien el día en el que llegaba a sus 300 partidos de blanco.

"Ha usado la cabeza"

Si embargo, a pesar de su calidad en el terreno de juego, el portero - que nunca se muerde la lengua- volvió a ser protagonista por sus declaraciones en la zona mixta. Preguntado por la cancelación del partido de Miami, el guardameta volvió a ser tajante.

"Como dije ayer, creo que es lo normal. No tenía sentido ese partido y ya está. Al final, fue el que lo organiza en Estados Unidos el que dijo que no. Han usado la cabeza y han dicho : 'Esto no tiene sentido organizarlo ahora'", pronunciaba el '1' madridista.

"No pueden ganar solo dos equipos"

"Al final es fácil: si tú quieres hacer algo así, se tiene que votar, como lo hacen en la NFL y lo haces de una manera transparente y bien. Pero no que dos equipos ganen. Creo que eso es todo", añadía Courtois.

Pero además de sus críticas a LaLiga, el belga no desaprovechó la oportunidad para a mandar un recado al FC Barcelona. "Si en algún futuro se hace, habría que votar en común entre todos los clubes. Todos tienen que estar a favor. Creo que si la Liga española y su marca es buena y crees que es la mejor liga del mundo no tienes que ir a otro lado a jugar los partidos. Tienes que tener tus estadios llenos y mejorar otras cosas. El Fair Play financiero es bueno, pero al final muchos clubes están vendiendo a sus mejores jugadores para cumplir. No es normal que en septiembre haya equipos haciendo milagros para inscribir a jugadores. Eso es lo primero que se tiene que cambiar y mejorar. Para eso están las pretemporadas. Hay otras cosas donde mejorar tu imagen", sentenció.