La crítica a Lamine Yamal: "¿Dar la mano al Rey con gafas brillantes?..."

Lamine Yamal es, a sus 17 años, una de las piezas más determinantes del FC Barcelona y uno de los nombres propios del fútbol europeo actual. Esta noche volverá a estar en el centro de todas las miradas: el equipo azulgrana se juega el pase a la final de la Champions League en la vuelta de semifinales ante el Inter de Milán, tras un trepidante empate a tres en la ida en la que el joven extremo fue decisivo. Su talento, desparpajo y capacidad para marcar diferencias en escenarios de máxima exigencia lo han convertido en una figura central del futbol

Sin embargo, su protagonismo no se limita al terreno de juego. Lamine Yamal ha generado debate por ciertos gestos y actitudes fuera del césped, especialmente durante la final de la Copa del Rey, donde acudió al palco con unas gafas brillantes para saludar al Rey. Las redes sociales se llenaron de críticas acusándolo de estar “crecido”, y una de las voces más contundentes al respecto ha sido la de Tote, exjugador del Real Madrid y del Atlético, quien no ha escatimado en reproches hacia el joven culé.

"Hierro o Redondo no lo permitían"

En su intervención en el programa Palabra de Capitán, en El Desmarque, Tote fue muy claro: “No me gusta ese chico en este tipo de cosas. En mi época eso no te lo permitían. ¿Subir a dar la mano al Rey al palco con unas gafas brillantes? Fernando Redondo o Fernando Hierro no lo permitían”. Aunque reconoció sin ambages el enorme potencial futbolístico de Lamine (“Entiendo que tiene 17 años y que tiene un talento espectacular”), expresó su preocupación por la falta de referentes que lo encaucen fuera del campo: “Tiene que tener gente al lado que le diga que eso no está bien”.

Tote no se quedó ahí. Extendió su crítica a todo el entorno que rodea al futbolista, empezando por el propio vestuario azulgrana. Para el exfutbolista, sorprende que ni los técnicos ni los capitanes del equipo hayan intervenido: “Lo que no entiendo es que el cuerpo técnico de 20 personas o los capitanes y que nadie le diga 'fuera las gafas”. En su opinión, hay códigos de conducta en el fútbol profesional que no deberían vulnerarse, y que antes se respetaban sin discusión: “Hay códigos que no se pueden pasar. Es verdad que cuando termina el partido da la mano a todos los jugadores del Madrid y entiendo que un niño se puede equivocar. Lo que no entiendo es que nadie diga nada”.

"Mi padre no decía nada"

El exmadridista también criticó a otro jugador del Barcelona, Raphinha, por un gesto similar: “Lo de Raphinha, que es más mayor, todavía es más pecado”. Para Tote, la permisividad con estos comportamientos refleja una pérdida de jerarquías y de valores dentro del vestuario moderno.

La conversación también giró hacia el papel de las familias en la carrera de los jóvenes talentos. Tote fue explícito al señalar al entorno familiar de Yamal, en especial a su padre, cuya presencia en redes sociales ha sido frecuente y, en ocasiones, polémica: “Es un problema, el mío nunca hizo eso. Iba a la grada, se ponía en una esquina y no decía nada”.

Según Tote, un joven debe "observar, saber escuchar y hablar poco”. Para él, la clave era comprender que “en la vida hay jerarquías”, y es precisamente eso lo que considera que falta en la generación actual: “A los jóvenes de ahora les falta calle y alma”.