Las cuentas de España para ir al Mundial 2026: aun no está hecho

Contra Honduras, en el Mundial 2010, comenzó la selección de Vicente del Bosque una racha de 29 partidos sin perder que la llevó a ganar ese Mundial y la siguiente Eurocopa. Fue la mejor selección que han visto los aficionados españoles, la que parecía irrepetible. El equipo que entrena Luis de la Fuente sumó su partido 29 sin perder contra Bulgaria, igualando la mejor racha de la mejor selección y revindicando su papel de más que digna sucesora. Ha ganado la Eurocopa y es la gran favorito, junto a Argentina, para ganar el Mundial. Es verdad que de aquí al verano pueden pasar tantas cosas que ninguna predicción puede ser realista.

Dos partidos por jugar

Es que para ajustarse a la realidad, habrá que decir primero es que España no puede ser favorita porque aún no se ha clasificado para el campeonato que este verano se jugará en Norteamérica. Pese a todas sus victorias, Turquía impidió (ganó 4-1 a Turquía) que la selección cantase victoria definitiva y pudiera tomarse los últimos partidos con tranquilidad. España suma doce puntos, todos los posibles, quince goles a favor y ninguno en contra. Una apisonadora (30 disparos contra Bulgaria frente a los tres del rival) con los mejores futbolistas, pero también sin ellos, con polémicas por las convocatorias, pero con una constante en su fútbol: el rival no importa, España se pone a lo suyo, con alegría y al ataque.

Turquía, que suma nueve puntos en cuatro partidos, lo sabe muy bien. El único choque en el que no ha puntuado en este grupo de clasificación ha sido contra España. Y se llevó seis tantos. Es decir, que la diferencia de puntos puede que no refleje la distancia futbolísticas entre las dos selecciones.

En noviembre, la solución

El 15 de noviembre, en el último parón de clasificación al Mundial, España viaja a Georgia mientras que Turquía recibe a Bulgaria. Si ambos equipos ganan y, visto lo visto hasta ahora es lo más probable, España cerrará su participación en el grupo recibiendo tres días después a Turquía.

Y sí, el equipo de Güler tendría entonces posibilidades de quitar el primer puesto a la selección española. Necesitaría ganar para empatar a puntos con la selección en el primer puesto y como en el partido de ida, España goleó por 0-6, los turcos necesitarían ganar por más de seis tantos para clasificarse. ¿Es imposible?, no pero puede que ninguna apuesta se haya pagado mejor.