España - Bulgaria, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial de 2026
La selección afronta el último partido de este parón de selecciones con el pase casi en el bolsillo para la Copa del Mundo
España - Bulgaria: jornada 4 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en vivo online
¡Bienvenidos a la fase de clasificación para el Mundial 2026!
¡Buenas tardeeeeeeeeeees! Ya estamos listos para otra tarde-noche de fútbol con la Selección española. Un equipo que puede dejar hoy prácticamente listo su pase al Mundial 2026 en el José Zorrilla de Valladolid. Enfrente estará el combinado de Bulgaria. ¡Aaaaarrancamoooooos!
