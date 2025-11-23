Las diez frases más duras de Florentino Pérez contra el Barcelona, Tebas, árbitros y la UEFA

En un discurso muy duro, Florentino Pérez habló en la Asamblea de Socios del Real Madrid denunciando lo que considera un ecosistema profundamente distorsionado en el fútbol español y europeo. Desde el caso Negreira, “no es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones al vicepresidente de los árbitros durante 17 años”, subrayó, hasta las prácticas de LaLiga bajo el mando de Javier Tebas, pasando por el deterioro del arbitraje y el bloqueo al proyecto de la Superliga, el presidente blanco articuló un relato en el que distintos episodios, decisiones institucionales y dinámicas de poder convergen en un mismo diagnóstico: un sistema desequilibrado, resistente a la transparencia y que, a su juicio, penaliza al Real Madrid y frena la modernización del fútbol.

El Barcelona

"Y, por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral que, como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada. Un período de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país"

"Como anécdota les recuerdo que también el Barcelona se opuso judicialmente, al principio, a la operación de CVC, junto al Athletic Club y junto a nosotros. Casualmente, el Barcelona abandonó este pleito coincidiendo con la autorización por parte de LaLiga para poder inscribir a jugadores en el futuro".

"Pero estarán conmigo en que no es normal que, al menos 4 presidentes del Barcelona hayan estado de acuerdo en mantener durante al menos 17 años consecutivos, un sistema de pagos millonarios al vicepresidente de los árbitros. Y también estarán de acuerdo conmigo en que el caso Negreira debería haber causado un cambio radical de las estructuras arbitrales y federativas españolas".

Javier Tebas

"Me van a permitir aquí una reflexión: qué lejos queda la época en la que el presidente de LaLiga accedió al cargo en 2013, reduciendo su sueldo a 348 mil euros. En aquel entonces, el señor Tebas consideraba excesivos los 395 mil euros que cobraba su antecesor en el cargo, el presidente Astiazarán. Resulta que Tebas ha multiplicado por más de 10 veces su sueldo, a costa de clubes que tienen que vender sus jugadores para poder sobrevivir".

"Y hay que hablar también de lo que fue un bochorno más para la imagen del fútbol español. Ver cómo se trató la protesta de todos los jugadores de LaLiga, a través de las retransmisiones de la televisión de cada partido, fue una vergüenza ante el mundo. Todos pudimos comprobar la bochornosa e inadmisible censura de LaLiga a estas alturas del siglo XXI". Estos comportamientos autócratas, propios de otras épocas ya superadas, no tendrían cabida en ninguna competición seria de Europa y provocarían el cese inmediato del presidente de LaLiga"

"También resulta intolerable que el presidente de LaLiga, cuya animadversión hacia el Real Madrid es manifiesta, ocupe actualmente la vicepresidencia de la Federación Española de fútbol, que es la entidad responsable del arbitraje español".

Árbitros

"No ha sido así. Sólo se han impulsado cambios cosméticos para disimular. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página y dice literalmente que debemos pensar en olvidar el caso Negreira. La verdad es que siguen ahí la mayoría de los árbitros que estaban en la época de Negreira"

"No es normal tampoco el nivel del arbitraje español en una Liga que presume de ser una de las principales Ligas del mundo. Y no es solo mi opinión, porque es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros de campo elegidos para el reciente Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara ni a un solo árbitro español. A ninguno".

Superliga

"Es más, la contundencia de las sentencias obtenidas nos permite, al margen de impulsar la organización de nuestra propia competición, reclamar a UEFA los cuantiosísimos daños millonarios que nos han causado su comportamiento ilegal, al bloquear nuestro proyecto en abuso de posición de dominio. Ya les anuncio aquí que hemos iniciado el correspondiente proceso de reclamaciones económicas contra UEFA".

"Los principales obstáculos son el establecimiento de una gobernanza y la mejora del formato: No que sea cerrada o que los ricos quieran matar a los probres, esos son tonterías.Y sobre todo, la retransmisión gratuito de fútbol, un niño pobre de África pudo ver los partido del Madrid. Esa es la creación de Unify, que emita los partido para todo el mundo. Los gestores se oponen al fútbol gratuito. Sólo se me ocurre que retrasan todo esto es por sus sueldos millonarios"