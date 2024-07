Escándalo en Francia: un medio filtra cómo ensayan los penaltis para medirse a España y Griezmann estalla

La selección española de fútbol venció (2-1) a la de Alemania logrando algo que jamás había conseguido en su historia: derrotar al anfitrión en un gran torneo. Un pase a semifinales, donde nos espera Francia, que tiene un nombre propio: Mikel Merino. El navarro de la Real Sociedad mandó a la red un balón aéreo en el minuto 119 desatando la euforia entre los aficionados españoles.

El combinado español, que en el partido de semifinales no podrá contar con Carvajal y Le Normand por sanción ni con Pedri por lesión, se enfrentará al combinado de Mbappé, que derrotó en el segundo partido de cuartos de final a Portugal en el desempate desde el punto de penalti.

Ambos equipos preparan a conciencia el choque y los galos no descartan que puedan acabar de nuevo jugándose el pase desde los 11 metros por lo que ya ensayan los penaltis antes de enfrentarse a España.

Así lo desvelaba en redes sociales el medio galo RMC Sport. El seleccionador Didier Deschamps supervisó la ronda de lanzamientos desde los once metros de los futbolistas que no participaron en el partido ante Portugal. En la publicación de X se ve cómo tiran Fofana, Konaté, Mendy, Rabiot, Zaïre-Emery, Coman, Barcola, Clauss, Pavard y Giroud.

¡Gracias por la info..!

El vídeo corrió como la pólvora y ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones. Pero esta ayudita a los rivales no ha sentado nada bien al delantero galo Antoine Griezmann que no ha dudado en responder con ironía al medio. "¡Bah Genial! Gracias por la información" escribió el jugador que aún no ha logrado meter ningún gol en lo que va de torneo.

Tras ver la reacción del futbolista RMC trató de explicar su "filtración": "Las imágenes se grabaron durante una sesión abierta a la prensa (y, por tanto, a los españoles). No hubo sesión a puerta cerrada". Un mensaje que no ha tranquilizado a la afición gala que ha mostrado su indignación con el medio: "Hasta Griezman comentó y ¿vas a intentar vendernos eso? iros a tomar por el c...", "¿Eres estúpido?, no hace falta publicarlo" o "Borrarlo no cuesta nada" son algunos de los comentarios que inundan "X".

Pero más allá de la polémica hay que destacar que los franceses no fallan ni uno solo de los tiros y La Roja toma nota.