Lío en Portugal: Cristiano no soporta a Joao Félix y toma una drástica decisión

Portugal se despidió de esta edición del Eurocopa tras caer en los penaltis ante Francia. El encuentro terminó con el 0-0 inicial, tras un partido poco atractivo, dominado mayormente por los portugueses, pero con pocas ocasiones. Durante la prórroga, todo hacía indicar que tendríamos una tanda de penaltis en el segundo partido de cuartos de final. Excepto alguna jugada individual de Dembelé y acercamientos aislados de Portugal, nadie iba a por el partido. En el descanso de la prórroga entró Joao Félix al campo, para intentar darle a su selección el gol de la victoria.

El luso tendría 15 minutos para poder reivindicarse en esta Eurocopa pero lejos de eso no solo no ofreció nada sobre el césped sino que falló en la tanda de penaltis. Con 3-2 abajo en los penaltis, Joao estrelló el balón en el poste derecho de la portería su disparo y posteriormente Portugal quedaría eliminada, tras Francia anotar todos sus lanzamientos.

A partir de ahí, Portugal se cebó con el futbolista. El error que cometió desde los once metros, aunque sus compañeros y su entrenador le quisieran proteger tras el encuentro, covirtió a Joao Félix en el gran señalado, junto con Cristiano Ronaldo, de la eliminación del conjunto luso de la Eurocopa. "Infélix" titulaba Récord.

Cristiano no perdona

Un fallo que CR7 no perdona y que le ha llevado a tomar una drástica decisión. Varios medios internacionales revelan que Cristiano Ronaldo dejó de seguir a Joao Félix en Instagram, pues en la cuenta oficial del jugador de futbolista del Al-Nassr siempre ha seguido a sus compañeros de la Selección de Portugal, pero el del Barcelona ya no figura.

Un controvertido gesto que ha sido criticado en redes sociales. “Alguien no puede ser tan infantil”, “vaya niño que es Cristiano, como novio tóxico”, “bueno, es comprensible, si Joao Félix lo retiró, tiene derecho a odiarlo”, “yo hice lo mismo, no culpo a CR7″, “jajaja qué niño de su parte, igual y hasta lo bloqueó”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter.

Y aún hay más. Ya que aunque Joao Félix falló el penalti, Cristiano no ha escapado a las críticas y muchos le consideran el gran culpable de la eliminación de Portugal. “Cristiano ha arruinado la competición de Portugal. Es un equipo que me gusta, con jugadores extraordinarios. Es increíble que desde 2016, cuando ganaron la Eurocopa, no haya tenido mejores resultados. Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero hace años que corta la proyección de otros jugadores y no aporta nada. Contra Francia, Portugal ha jugado con 10 jugadores”, afirmo Daniel Riolo, analista de ‘RMC Sports’.

Un triste final para las dos estrellas lusas.