España sucumbe a la "Potra Salvaje": así es el himno que calienta el vestuario de La Roja antes de medirse a Alemania

España disputa este viernes los cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra la poderosa y local Alemania, donde llega en un estado de forma excelente tras liderar con plena autoridad el Grupo B -superó la fase de grupos con un pleno- y pasar por encima de Georgia por 4-1 en los octavos. Un partido sin más salida que seguir o volver a casa. El desafío es mayúsculo porque Alemania es la anfitriona pero "la Roja" ya supo domar los germanos con quienes no pierden un partido oficial desde 1988.

Un himno motivador

Los hombres de la Fuente se preparan a conciencia para un partido vital mientras en el vestuario resuena la canción que ya se ha convertido el himno de esta Eurocopa. 'Potra Salvaje' ha pasado de ser una canción desconocida a ser la más escuchada en nuestro país y también el tema que arenga a los internacionales en su lucha por conquistar la Eurocopa 2024. "Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido" se ha convertido en todo un lema tal y como reconocía anoche Rodri en una entrevista en "El partidazo de Cope".

Y es que La Roja no ha podido más que sucumbir ante un fenómeno viral que ya es número uno en el Top-50 de canciones nacionales de Spotify y firme candidata a la canción del verano. Hace un par de años, Isabel Aaiún, una jinete de Segovia, sacó un tema llamado la 'Potra Salvaje'. Su canción comenzó a sonar poco a poco por los pueblos de la zona hasta que llegó a manos del dj Fernando Moreno que en cuanto la escuchó, no dudó en realizar un remix que se ha vuelto un éxito y que ya supera los cinco millones de reproducciones.

Ambos están asombrados de formar parte del combinado español y no ocultan su orgullo. "Yo alucino y me flipa que no se queda sólo en un equipo. El Sevilla la cogió, el Córdoba, el Espanyol o incluso la Selección Español. Al final es una canción que tiene mucha fuerza y que une a todo el mundo. Cuando ves a todo un estadio cantarla al unísono... es un flipe", confesó Isabel Aaiún en el canal de twitch de El Desmarque.

Y no solo se ha convertido en un símbolo para los internacionales sino también para los aficionados y prueba de ellos son las versiones que circulan en TikToK dedicadas especialmente al combinado español. También se ha podido escuchar en las fans zone de España durante la fase de grupos y octavos.

La letra de 'Potra salvaje' celebra la fortaleza e independencia de las mujeres y se viralizó espacialmente durante el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose en todo un himno feminista. Un mensaje de empoderamiento que unido a su ritmo adictivo la convierten en el bombazo del año.

Letra íntegra de "Potra Salvaje"

Con la garganta llena de arena

Y con el odio, el orgullo y la pena

Así no puedo sentirme libre como el halcón

Porque el que canta su vida llena

Ven y cantemos el tiempo que queda

Seamos libres como el principio de una canción

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido Nube que esconde la luna llena

Viento que al barco le arranca la vela

Si yo me fuera, que pueda irme de corazón

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido No quiero hierro, ni fuego, ni busco la miel

Ya no hay sed de ganar la revancha

Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido