Este será el nuevo equipo de Jamie Vardy

Después de 13 años, Jamie Vardy llegará a un nuevo club. El fin de la temporada pasada supuso la no renovación del delantero inglés tras concretarse un nuevo descenso para el Leicester City. Sin embargo, las intenciones de Vardy no son las de retirarse, y por eso varios equipos lo buscan, aunque él ya ha elegido su nuevo destino.

Vardy disputó 500 partidos con los foxes, en los que anotó 200 goles y repartió 71 asistencias. El delantero fue uno de los jugadores clave para conseguir el histórico título de la Premier League en la temporada 2015-16, junto a futbolistas como N'Golo Kante, Riyad Mahrez o Kasper Schmeichel; en esa campaña firmó 24 goles solo en la liga. Pero la estadía del inglés ha sido tan amplia que también le ha tocado sufrir descensos, como en la temporada 2022-23. El equipo ascendió en 2024, pero lamentablemente ahora ha vuelto a Championship.

Durante su tiempo en el Leicester pasaron varios entrenadores por el banquillo, entre ellos Brendan Rodgers, con quien Vardy desarrolló una gran relación. Por ello, el club que apunta a llevarse al delantero es el Celtic de Glasgow, donde se encuentra el técnico norirlandés desde 2023. Mientras ambos estaban en los foxes, lograron conquistar una FA Cup ante el Chelsea y también una Community Shield. Según explica The Sun, el entrenador ya ha dado luz verde para que el futbolista llegue al actual campeón de Escocia.

Aunque han sonado varios equipos interesados en fichar a Vardy como agente libre, tales como el Valencia, el delantero de 38 años parece haberse decidido por dar un paso en la liga escocesa. Solo falta que el club lo haga oficial. Mientras tanto, el West Ham y el Brentford esperan en caso de que se caiga la operación, y a estos se suma el Wrexham, equipo propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Lejos de los estándares actuales, en los que los grandes talentos debutan con apenas 16 o 17 años, Vardy tuvo una irrupción tardía en el fútbol profesional. No jugó en la élite hasta los 25 años, cuando llegó al Leicester procedente del Fleetwood Town. Su historia rompió moldes y lo mantuvo más de una década en el máximo nivel, aunque ahora, a los 38 años, encara el ocaso de su trayectoria con la posibilidad de un último reto fuera de Inglaterra.