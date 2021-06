Unai Simón: “No soy el portero del primer gol contra Croacia”

Fútbol

El portero de la selección española Unai Simón fue el encargado de comparecer ante la prensa este miércoles en San Petersburgo, donde España se enfrentará el próximo viernes a Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa. El guardameta habló de su error contra Croacia, de la reacción de la afición, del papel que representa el seleccionador Luis Enrique en el grupo y de las ambiciones de este grupo de jugadores.

“Fue un subidón para mí el apoyo de la afición después del error. Tener a la gente aplaudiendo después te da mucha energía. Estoy muy agradecido. El conseguir darle la vuelta juntos fue una muestra de la personalidad que tiene este equipo, Cuando ocurre eso, hay que darle la vuelta y yo seguía en el campo y el equipo necesitaba de mí. Tenía que seguir jugando de la misma manera”, dijo sobre su fallo que provocó el primer gol de Croacia en octavos de final. “Quería demostrar que no soy el portero que encajó el primer gol”, añadió. “Futbolísticamente fue el partido más importante de mi vida, no lo voy a olvidar nunca. El conseguir darle la vuelta juntos fue una muestra de la personalidad que tiene este equipo”, recalcó.

El portero reconoció que no le encuentra explicación a su fallo y que se ha “martirizado” viéndolo varias veces: “Me he martirizado un poco y lo he visto seis o siete veces. No lo encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre... Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto... sin más. Es un accidente”. Agradeció también la reacción de que tuvo otro de los porteros de la selección, David de Gea: “Se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal, pero me ayudó mucho”.

Ese fallo, lejos de hundirle, le ha fortalecido, según reconoce él mismo: “Te diría que soy mejor portero que ayer, pero peor que mañana. Cada partido te da una nueva experiencia y la del lunes fue única”. También valoró la reacción que tuvo toda la selección: “Los grandes grupos se forjan en las adversidades y es un orgullo formar parte de este equipo. Estas competiciones las ganan los equipos, no las selecciones. Y eso es lo que nosotros somos. Estamos unidos. Hay un grupo humano muy humilde, trabajador y con muchas ganas de ganar esta Eurocopa”. “Luis Enrique es el artífice de todo esto. Es el que nos guía. Todos formamos parte de esta Eurocopa y el míster nos ha transmitido esto en todo momento”.

Unai también elogió a la defensa de la selección, a la que señaló como una de las mejores del torneo: “Somos de los equipos a los que menos ocasiones de gol crean. La defensa que tenemos es la mejor que podríamos tener”.

En cuanto al partido de cuartos de final contra Suiza, Unai Simón prefiere centrarse en la selección española antes que en el contrario: “No dependemos del rival, dependemos de nosotros mismos. Queremos ganar esta Eurocopa y para ganarla, tenemos que enfrentarnos a los mejores”.