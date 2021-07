Fútbol

En otras circunstancias, Londres estaría hoy lleno de españoles que después de hacer turismo y creer que por hablar español muy alto se les entiende perfectamente en inglés, irían esta noche a Wembley a ver la semifinal de la Eurocopa entre España e Italia. Pero el coronavirus ha cambiado la vida y esta competición, que pretendía ser un Erasmus para los aficionados más fieles, se ha convertido en un torneo al que sólo pueden acudir los que viven en las ciudades en las que se disputan los partidos. O los que tienen muy desarrollada la paciencia.

Inglaterra negará la entrada al país de los sospechosos de querer saltarse la cuarentena y pueden recibir multas de hasta 10.000 libras (11.650 euros).

Tanto España (menos Baleares) como Dinamarca e Italia están en la lista ámbar de destinos internacionales del Gobierno de Londres, que requiere aportar un test negativo al entrar al Reino Unido y hacerse otros dos el segundo y octavo día de la cuarentena de diez días, que puede reducirse a cinco si obtienen otro PCR negativo el quinto día. Antes de embarcar, los viajeros deben completar un formulario y reservar con antelación esos test de la covid-19.

Mensaje de la Federación española de fútbol

Hay que tener muchas ganas para viajar y por eso desde la Federación española se ha mandado un mensaje a los españoles que viven en Reino Unido para que compren entradas y vayan esta noche a Wembley a ver el partidazo. Y así que los de Luis Enrique sientan su calor. «Desde la RFEF, se es muy consciente de la gran cantidad de españoles que residen en Reino Unido, y sobre todo en su capital, Londres, escenario del encuentro. Es más importante que nunca que todos los que puedan, den su aliento y ánimo a España en un momento tan importante y en un partido que decide el pase a la gran final en esta Eurocopa», escribía ayer la RFEF para animar.

Pero como la colonia de italianos es mayor que la española, la Federación también quiere convencer a los ingleses para que vayan con España: «We play «La Macarena» in loop» («bailamos La Macarena en bucle»), es uno de los mensajes. «If you love sangria» («si amas la sangría»); «In Spain the sun is free for you» («en España el sol es gratis para ti») y «If pa-ela is your favourite food» (si la paella es tu plato favorito»)... «It’s time to say thanks. We need you» («ha llegado la hora de dar las gracias. Te necesitamos»), acababan todos.