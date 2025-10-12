La exhibición de Arda Güler con Turquía

En un partido correspondiente a la séptima jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026, Turquía goleó sin contemplaciones 1-6 a Bulgaria en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, con una actuación brillante de Arda Güler, quien se encuentra en uno de sus mejores momentos con el Real Madrid y es figura indiscutible de la selección otomana.

Arda Güler abrió el marcador al minuto 11 con un golazo tras una pared mágica con el capitán Hakan Çalhanoğlu. Su disparo raso y colocado se coló por debajo del portero búlgaro Mitov, marcando la entrada para una lluvia de goles turcos. Pese al empate inmediato de Bulgaria, gracias a Radoslav Kirilov con cierta fortuna, Turquía retomó el control absoluto en la segunda mitad.

El jugador madridista no solo anotó el gol, sino que aportó dos asistencias clave para los tantos del joven Kenan Yıldız, quien firmó un doblete, y el defensor Zeki Çelik, consolidando la superioridad otomana. Además, fue completamente influyente en las jugadas ofensivas de su equipo.

Güler fue el corazón en el mediocampo, aportando creatividad, visión, velocidad y precisión. Completó el partido con un 90% de acierto en sus entregas, cuatro pases clave, tres regates exitosos y tres faltas recibidas, reflejando su dominio en el juego. Su nivel exhibido ante Bulgaria ratifica su estatus como el jugador más determinante de Turquía en las Eliminatorias.

Los otomanos, con esta victoria se colocan segundos en el grupo E, a tan solo tres puntos del líder España, que domina la llave con claridad. La selección turca aspira a la repesca y mantiene la esperanza de pelear por un boleto al Mundial 2026.

El seleccionador Vincenzo Montella destacó el papel decisivo del madridista: "Es un futbolista excepcional. Todos conocemos su talento y lo que puede aportar". La dupla Güler-Çalhanoğlu y el despliegue goleador de Yıldız fueron los pilares del triunfo, el primero a domicilio contra Bulgaria en la historia reciente.

Este partido no solo fue una exhibición individual y colectiva, sino que ratifica el presente y futuro brillante de la joya de 20 años, que se perfila como líder y engranaje vital, no solo para su país, sino también para el Real Madrid de Xabi Alonso en la presente temporada.