Neves salva a Portugal y lo mantiene encaminado hacia el Mundial

Portugal consiguió una trabajada victoria por 1-0 frente a Irlanda en el Estadio José Alvalade, en la séptima jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026. Un gol en el minuto 91 de Rúben Neves rompió la resistencia del conjunto irlandés y mantuvo a los lusos como líderes invictos del grupo F.

El partido estuvo dominado ampliamente por los portugueses, generando casi 30 aproximaciones, con un desempeño sobresaliente del arquero irlandés Caoimhín Kelleher, quien fue fundamental para que su equipo mantuviera el empate hasta casi el final. La gran controversia se produjo en el minuto 74, cuando se sancionó un penalti por una mano dentro del área irlandesa. Cristiano Ronaldo, encargado de la ejecución, vio cómo su disparo fue atajado con la pierna por el guardameta, frustrando la posibilidad de abrir el marcador desde los once metros.

FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Portugal vs Ireland RODRIGO ANTUNES Agencia EFE

El penalti fallado impactó a CR7, quien visiblemente se lamentó y pidió concentración a sus compañeros para buscar el gol por otra vía, ya que había tenido varias ocasiones claras a lo largo del encuentro, incluido un disparo al poste en la primera parte. Esa alternativa llegó en el minuto 91, cuando Rúben Neves remató de cabeza tras un centro de Francisco Trincão, marcando el único tanto del partido y concediendo la victoria a Portugal.

Con este resultado, Portugal sigue invicto y lidera el grupo F con 9 puntos, encaminándose firmemente hacia la clasificación directa al Mundial 2026 y con la oportunidad clara de sellar su boleto el martes 14 de octubre frente a Hungría. Irlanda permanece en el fondo de la tabla con solo un punto, enfrentando la necesidad urgente de mejorar tanto ofensiva como defensivamente en las próximas jornadas.

A un tanto de ser el máximo anotador de las Eliminatorias

Cristiano Ronaldo acumula actualmente 39 goles en las Eliminatorias Mundialistas, empatando con el guatemalteco Carlos Ruiz, mientras que Lionel Messi es tercero con 36 tantos. El delantero portugués está a solo un gol de convertirse en el máximo artillero histórico en todas las Eliminatorias FIFA, sumando así un nuevo récord a su palmarés.