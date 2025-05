La ¿falsa? salida de Correa del Atlético de Madrid

«Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto! Aúpa Atleti», escribía Ángel Correa en su cuenta de Instagram después del partido contra el Betis en el Metropolitano.

Correa se había despedido ya de su afición sobre el césped con una vuelta al campo en la que fue recibiendo el cariño de los hinchas rojiblancos. Y lo hizo vestido con una camiseta clásica, una que podía haber vestido Paulo Futre, con el número 10 y la publicidad de Marbella, que le habían entregado en el fondo donde se ubica el Frente Atlético.

A su lado, manteniendo una distancia prudencial para no robarle protagonismo, estaban sus capitanes, Koke y Giménez, a los que después se unió Oblak, y el portero argentino Juan Musso.

Aparte de arroparlo en el campo, muchos compañeros respondieron a la publicación de Correa en Instagram. «Las leyendas nunca se van. Disfrute, maestro», le decía Rodrigo De Paul. «Enorme, hermano», comentaba Reinildo, que adornaba su comentario con unos corazones. «Orgullo eterno en ti. Leyenda», le decía Paulo Futre. Todos daban por buena la salida de Correa aunque el Atlético de Madrid no lo haya hecho oficial. Incluso una cuenta de aficionados del Tigres mexicano le daba la bienvenida al que parece que será su nuevo destino. «Bienvenido a casa», le dicen.

Pero la reacción del club rojiblanco ha sido negar la salida del jugador. Al menos, de momento. «Ante las dudas generadas al final del encuentro que disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino», dice la nota publicada en la página web del Atlético de Madrid.

«Ángel Correa llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2014 y desde entonces ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más partidos en la historia del club. Además, en estos partidos ha logrado 88 goles. Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club», añade.

Correa, además, fue el jugador que marcó el último gol en el estadio Vicente Calderón. Un recuerdo que quedará para siempre en la memoria de los aficionados rojiblancos.