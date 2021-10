Los tres futbolistas del Barcelona que terminaron el Clásico tocados

Fútbol

El Barcelona perdió el Clásico y se situó a cinco puntos del Real Madrid, al que hubiera adelantado en caso de triunfo. Otra vez le toca ir a remolque en una Liga que no para y el miércoles espera el Rayo, un equipo que ha comenzado el curso de forma fantástica para el que Koeman tiene algunas dudas.

Porque aparte del marcador adverso, algunos jugadores terminaron el duelo con el Real Madrid tocados. Ansu Fati, el nuevo “10″, la gran esperanza azulgrana, no tuvo un partido feliz. En la primera parte pasó sin hacer apenas ruido y después mejoró, en sociedad con Coutinho. Hay que tener en cuenta su edad, pues está a punto de cumplir 19 años (ya le marcó un gol al Real Madrid el año pasado) y que ha estado diez meses parado por una lesión en la rodilla izquierda. Todavía no está para jugar los 90 minutos, desde que volvió sólo ha jugado ratos y Koeman lo forzó un poco más en el Clásico. Pero en el minuto 74 y pese a la necesidad de buscar un gol, se fue al banquillo. Había chocado con Alaba y se le vio molesto en la rodilla, pero la derecha, no la operada. Los médicos le trataron justo después de ser cambiado. “No es algo con su rodilla. Tuvo pequeñas molestias, pero no pienso que sea algo grave. Ha jugado 70 minutos, que son muchos para Ansu, y le toca descansar, que el miércoles hay otro partido”, dijo Koeman después del encuentro.

Tampoco terminó el duelo Frenkie de Jong, algo extraño, porque es uno de los intocables de Koeman. El centrocampista neerlandés, de todas formas, tuvo un partido francamente malo, sin peso en el mismo y con algunos errores importantes. Según publica “Sport”, disputó el encuentro pese a arrastras unas molestias en los isquiotibiales. Quiso forzar y no le salió ni en el campo ni con las consecuencias, porque la lesión ha ido a más y ahora seguramente se pierda las dos jornadas de esta semana contra el Rayo Vallecano y el Alavés. Sergi Roberto o Nico serían sus relevos naturales.

Además, Gerard Piqué abandonó el Camp Nou con problemas físicos y es posible que descanse el próximo duelo. No está sobrado de centrales Koeman, al menos de confianza: Araujo, que se ha ganado el puesto de titular, está en la enfermería. Eric García jugará, pese a que el Clásico volvió a poner las dudas sobre él, y seguramente a su lado Lenglet, porque Umtiti hace tiempo que no aparece en el césped.