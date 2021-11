Stoichkov estalla contra Laporta por traer a Xavi: ¿Quieres cargarte a otro mito?

Fútbol

Hristo Stoichkov, leyenda del FC Barcelona, no se muerde la legua y ha estallado contra Joan Laporta en unas declaraciones realizadas a ‘TUDN USA’. El búlgaro criticó especialmente la gestión del presidente azulgrana con la elección de Xavi Hernández como nuevo entrenador.

“Hace cuatro meses, Laporta dijo que Xavi estaba muy verde, que no estaba preparado y que necesitaba más experiencia. Hoy por la mañana se levanta y dice que Xavi es el mejor para nuestro club. ¿Otro mito al que quieren echar por la puerta de atrás?”, aseguró el búlgaro, descontento con los supuestos cambios de rumbo del actual presidente azulgrana.

Gente más preparada

El delantero búlgaro no entiende los contantes cambios de opinión, la improvisación y las idas y venidas de Joan Laporta y considera una temeridad traer ahora al técnico catalán. “Xavi para mí aún no está para sufrir y necesita a gente más preparada a su lado. Pep Guardiola tenía a Johan Cruyff, Txiki Begiristain y Alexanko. Con estos tres cada día. ¿Xavi con quién se va a sentar? ¿Quién le puede dar consejos positivos? Porque negativos ya va a recibir desde el primer día que pise el estadio. Yo como barcelonista quiero que triunfe Xavi, porque es de la casa”.

Una Junta que no escucha

Para Hristo Stoichkov, la actual junta directiva de que hace caso omiso a las voces autorizadas, improvisa y escoge el camino fácil en lugar de trabajar más en las decisiones, que son vitales para el futuro.

Stoichkov no oculta su frustración por las decisiones que se están tomando en el Barça en los últimos tiempos: “Cuando piden nuestro consejo o observaciones, tu das dos o tres nombres para fichar. En años anteriores, cuando se dudaba mucho de Valverde y se dudaba de Setién, damos nombres. Estaba Allegri libre, estaba Conte libre, estaba Laurent Blanc libre, que han estado en equipos grandes y han estado sufriendo. No toman una decisión y fichan por lo fácil. Cuando no escuchan es su problema”, apuntó Stoichkov, visiblemente frustrado con el rumbo del club en este inicio de temporada.