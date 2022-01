El Barcelona trabaja para intentar incorporar a tres jugadores antes de que se cierre el mercado de fichajes el próximo lunes 31 de enero. Xavi quiere reforzar el equipo para afrontar con garantías el tramo final de temporada y cumplir el objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones. Perdida la Supercopa de Europa, eliminados de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, el Barcelona sigue vivo en la Europa League, donde se enfrentará al Nápoles.

Álvaro Morata, Adama Traoré y Nicolás Tagliafico o Alex Grimaldo son los objetivos del Barcelona, según informan los medios catalanes, aunque todo está pendiente de lo que suceda con Ousmane Dembélé. El francés termina contrato el próximo 30 de junio y si no renueva a la baja o acepta marcharse en este mes de enero será complicado que el Barcelona pueda incorporar a todos los futbolistas que desea Xavi.

Según informó Sport, el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, ha estado en Barcelona y se ha reunido con Xavi, al que le expresó que la voluntad del futbolista es seguir en el club. Esta reunión llega después de que Mateo Alemany, director de fútbol del Barça, dijera públicamente que si Dembélé no aceptaba renovar tendría que irse ahora. Alemany pasó por alto que el futbolista francés tiene contrato hasta junio y si no quiere irse ahora del Barcelona, el club no podrá hacer nada.

Si no se soluciona la situación de Dembélé será complicado que el Barça pueda fichar a Morata. El exjugador del Real Madrid está cedido por el Atlético en la Juventus, que tiene una opción de compra por 35 millones de euros, que no parece dispuesta a ejercer. Pese a que la Juve negocia el fichaje de Dusan Vlahovic, de la Fiorentina, no tendría problema en mantener en su plantilla a Morata hasta el final de temporada. El Barcelona querría una cesión del delantero, pero el Atlético parece que solo aceptaría un traspaso. Si va a reforzar a un rival directo en LaLiga, la entidad rojiblanca quiere obtener, lógicamente, una compensación económica.

Con Adama Traoré y Tagliafico el Barcelona ya habría llegado a un acuerdo, pero faltaría el último e imprescindible paso en las dos operaciones: llegar también a un acuerdo con Wolverhampton y Ajax, respectivamente. Los dos tienen contrato hasta 2023.

El Wolverhampton parece dispuesto a aceptar la marcha de Adama Traoré, pretendido también por clubes como el Tottenham. La predisposición del futbolista de regresar a la que fue su casa puede ser clave en la operación. Quien no está por la labor de facilitar la salida de Tagliafico es el Ajax, que solo dejaría marchar al argentino a cambio de un traspaso que satisfaga sus pretensiones. La alternativa a Tagliafico es Grimaldo, también excanterano del Barcelona, como Adama, y que tiene contrato con el Benfica hasta 2023. Como en todas las operaciones que intenta cerrar el Barcelona, el dinero vuelve a ser el principal obstáculo para incorporar a Grimaldo.