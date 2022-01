Xavi se carga a Dembélé y le acusan de “acoso laboral”

Las negociaciones con Ousmane Dembélé tienen de los nervios al FC Barcelona. El extremo francés, cuyo contrato vence el 30 de junio, no ha aceptado la propuesta azulgrana a pesar de los distintos ultimátums que ha ido recibiendo. Hartazgo es la palabra que mejor resume el sentimiento del barcelonismo respecto a un ‘affaire’ que está agotando los límites de paciencia de muchos de los agentes implicados.

El jugador no viajará este jueves por la mañana a Bilbao con el resto de la expedición del FC Barcelona según ha confirmado el propio club en su página web. Así, la convocatoria la forman Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dani Alves, Ansu Fati, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, O. Mingueza, Nico, Jutglà, Gavi, Balde, Ez Abde y Arnau Tenas.

Xavi Hernández, que se ha convertido en el portavoz del club en esta polémica ya avisó ayer de que el club debía plantarse ante las reiteradas negativas del jugador. “O renueva o a la calle”, dijo tajante el técnico.

La decisión de no incluirlo en la convocatoria y las palabras de Xavi no han sentado bien al agente de Dembelé, Moussa Sissoko, que acusa al técnico de no respetar los derechos del jugador. Los agentes del jugador han dejado claro en las últimas horas que van a defender al máximo los derechos del francés y no entienden que el Barcelona amenace con no hacerle jugar más, ya que está prohibido.

“Es un movimiento de presión que no funciona con gente como nosotros. Quizá pueda funcionar con agentes que tengan amiguismo con el FC Barcelona. Este no es mi caso, estoy aquí para defender los intereses de mi jugador”, dijo en Radio Montecarlo Sissoko, que siguió atacando a los dirigentes del Barça, señalándolos como causantes de que no haya acuerdo con la renovación de Dembélé.

“Acoso laboral”, así lo define el SuperAgente Pedro Bravo. Esa presión que está sufriendo Dembélé por Xavi puede ser considerada como tal, “y no es lo que diga yo, es lo que dice un Real Decreto. Según viene establecido en la ley, lo que sufre el futbolista francés puede estar así catalogado”.

La decisión de apartarle del equipo llega después de que el club, juntamente con el de Terrassa, hayan consensuado en tirar adelante la estrategia de no convocarle si no hay ningún gesto ni de él ni de su representante para acercar las posturas de cara a la renovación.

De momento el club no está dispuesto a aceptar la exigencias del jugador que, según la información del periodista Gerard Romero en su canal de Twitch, reclamó 5 años más de vínculo contractual, 40 millones de euros brutos de nómina y una prima de renovación de 20 millones.