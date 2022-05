Laporta dispara al Real Madrid: “Mbappé quiere 50 millones netos y después no gana Champions”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha aseguado que si antes del 30 de junio y del cierre económico de la temporada pueden ejecutar una o dos de las palancas u operaciones en las que están trabajando --acuerdo con CVC o venta de ‘Barça Studios’-- habrán “saneado” la economía de la entidad y, de ser así, tendrían ‘fair play’ financiero para fichar pero “sin desenfreno”.

“Si antes del 30 de junio activamos una de las opciones o dos de ellas habremos saneado la economía del club en gran parte, que no quiere decir que no debamos ser prudentes. Nunca más sucederá que en una economía saneada haya desenfreno”, aseguró en una entrevista en el programa ‘Tot costa’ de Catalunya Ràdio.

En este sentido, cree que sería “de elogio” y “espectacular” recuperar en un año unos fondos propios negativos de 500 millones de euros. “”Hemos firmado muchos patrocinios y el club cada vez está más vivo. Hay muchas marcas e inversores que quieren invertir en el Barça. Pero ni que tengamos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsionaría la estructura salarial. Ni podemos ni queremos ir a por esas operaciones”, reiteró, hablando sobre el salario pedido por Kylian Mbappé o Erling Haaland. “No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Mbappé está pidiendo 40-50 millones netos. Quiere 50 netos. Mbappé está a un nivel de los super tops. Después no ganan Champions ni uno ni otro”. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablar de sueldos de 25, 30 o 40 netos no lo haremos. Sería un agravio comparativo para jugadores que están llamados a ser referencia en el mundo del fútbol que están en el Barça y están empezando. No lo vamos a hacer ni queremos”,

Y esas opciones son varias. Una de ellas, la venta de BLM (parte del ‘merchandising’ del club) o de ‘Barça Studios’, y otra es el acuerdo con CVC, modificado respecto al que se ofreció desde LaLiga y que el club rechazó. Operación, la de ‘Barça Studios’, por la que confía en ingresar más de 200 millones de euros.

“Tenemos seis interesados en ‘Barça Studios’, y puede ser muy interesante hacer esta operación, y ojalá se pueda hacer antes del 30 de junio. Luego hay otras palancas, como la de CVC, que garantiza tener más ‘fair play’ por cómo está concebida la operación”, explicó.

Pero, tras dejar claro que no se harían locuras pese a tener margen de maniobra a nivel económico para ir al mercado de fichajes, no quiso concretar nada sobre la opción Lewandowski, quien ha confirmado que desea salir del Bayern de Múnich pese a tener contrato hasta 2023.

“Dejemos trabajar al director deportivo y a la secretaría técnica, que trabaja para conseguir que el equipo sea cada vez más competitivo y no es fácil, venimos de una situación económica muy complicada. La prioridad es sanear la economía del club. Y en un año que llevamos la hemos saneado en gran parte. Si conseguimos sanearla podremos afrontar las operaciones que estamos contemplando”, aportó.

En el terreno deportivo, no obstante, ni manda ni quiere hacerlo. “Xavi manda en el terreno deportivo, también con Mateu y Jordi. En la mayoría de los casos, haré lo que hago siempre, lo que digan los profesionales a los que delego esa función”, señaló.

Por otro lado, puso un “aprobado ‘justito’” a la temporada del equipo masculino de fútbol. “En el tramo final de Liga consideraría un aprobado ‘justito’. Siempre computa el que perder tiene consecuencias. Este año cambiamos el entrenador. Desde que cambiamos, de novenos hemos pasado a segundos. Si es sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, es aprobado ‘justito’ porque en el Barça queremos más”, aportó.

“Pero hubo un momento que, sin lesiones, había esperanzas de engancharse a LaLiga. No ha pasado pero el juego ha mejorado, Xavi lo ha hecho muy bien dentro de las posibilidades que había. Ahora hay que reforzar el equipo para que sea más competitivo”, manifestó.

Lo que sí tiene claro es que pedirá al equipo “tener ambición”. “No quiero que baje el nivel de ambición. Hay que creer para ganar, y el mensaje va para los culés en general y para el vestuario, para que no baje la guardia. Pero es cierto que somos un club en el que se pasa de la desesperación a la euforia y al revés. Tenemos que seguir siendo ambiciosos, no podemos ser conformistas”, se sinceró.

En otro orden de cosas, preguntado por Ousmane Dembélé y su renovación o salida, fue claro. “Creo que él querría quedarse pero que está muy tentado por otras opciones que seguramente ofrecen unas condiciones que pueden considerar mejor que la nuestra. La oferta está presentada, a tiempo, ellos se han tomado un margen para contestarnos hasta que termine la temporada”, apuntó. “No sé si llegaremos pronto al final, tendríamos que haber tenido ya una respuesta, antes, pero no podemos forzar”, lamentó

Esta semana y fin de semana es clave para el club al disputarse, por un lado, la Final Four de la Euroliga de baloncesto --semifinal este jueves contra el Real Madrid-- y, por el otro, la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça Femení y el Lyon, en la que la entidad busca revalidar el histórico título de 2021.

“Creo que el equipo de fútbol femenino lleva una temporada extraordinaria, una más, y son las que juegan mejor. Creo que tenemos grandes posibilidades de ganar la final. De hecho, por eso, la preocupación sería que el Lyon siempre nos lo ha complicado, no las hemos ganado. Pero espero que nos llevemos la victoria, hay que jugar sin confiarse”, señaló sobre esa ‘Champions’ femenina.

“En el basket es más difícil, tenemos una semifinal muy complicada contra un Madrid al que hemos ganado todos los partidos, y cuando pasa esto, las estadísticas dicen que puedes perder uno... Es una semifinal apasionante, de ‘Final Four’. Y en la final, los dos rivales son muy fuertes y sería muy complicada”, comentó sobre las opciones de conquistar una Euroliga que el año pasado se escapó en la gran final, ante un Efes que podría ser de nuevo el rival.

De pasar el equipo de basket a la final, el sábado en Belgrado, coincidiría con la final de la Liga de Campeones, en Turín. “Sería un fantástico problema el tener que elegir entre dos finales, la de Euroliga y la ‘Champions’ femenina. Haré lo que convenga. Pero me tiene con inquietud porque me gustaría estar en los dos sitios. Tomaré la decisión en interés del club”, señaló.