Messi está harto de Laporta

Joan Laporta, presidente del Barcelona, está desatado en este final de temporada. En una entrevista que concedió a “L’Esportiu” no se mordió la lengua. Habló bien de Xavi, pero se quejó de “la actitud de los jugadores” en el último tramo del curso, con las derrotas en casa ante el Cádiz, el Rayo Vallecano y el Villarreal. También habló del estancamiento en la renovación de Gavi. “Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado y sí de que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo”, explicó el presidente.

También se refirió a una posible vuelta de Messi al club, tema que está rondando las últimas semanas. “Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el ‘fair play’ de la Liga y por la propuesta del PSG. Estos jugadores, cuando entran en una dinámica como ésta, se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros”, opinó. Y añadió que para que volviera, tanto él como Neymar, tendría que ser “gratis”.

La llamada de Jorge Messi

No es que esto haya sido la gota que colme el vaso. El enfado de Messi y su entorno viene de más lejos, porque las alusiones de Laporta a Leo han sido constantes. Según la “Ser”, que cita fuentes muy cercanas al futbolistas, “las más cercanas”; es decir, Jorge Messi, su padre y representante, están “hartos de Joan Laporta”. Además, desvelan que hace unos meses, antes incluso de esta última entrevista, Jorge llamó al presidente “de forma cordial” para “pedirle que dejara de hablar de su hijo”.

La continuidad del argentino en el club al que llegó de niño fue objeto de debate durante todo el proceso electoral del Barcelona. Según Joan Laporta estaba todo acordado para que renovara y cumpliera toda su carrera como azulgrana, pero en el último momento, a la hora de hacer números y dada la situación económica del club, se vio que era imposible. Messi anunció su adiós entre lágrimas y el distanciamiento con Laporta ya fue latente en ese momento.

En el PSG ha jugado este curso 34 partidos entre todas las competiciones, en los que ha logrado 11 goles y 14 asistencias, lejos de sus registros en la Ciudad Condal. Ha conquistado la liga francesa, pero en la Champions, su gran objetivo, se estrelló con el PSG contra el Real Madrid.