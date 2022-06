Malas noticias para Xavi: el Barcelona no podrá multar a Piqué por su actividad como empresario

Si Xavi tenía pensado que Piqué se centrase únicamente en el fútbol y dejase de lado su actividad como empresario, se puede ir olvidando, al menos desde el punto de vista jurídico. “Grosso Modo, un club o el entrenador de un equipo de fútbol no pueden castigar con sanciones explícitas a un jugador por ejercer actividades económicas más allá de su profesión dentro del terreno de juego”, asegura Toni Roca, CEO del Sports Law Institute y el despacho especializado en fútbol Himnus. Roca, eso sí, añade que la casuística es grande y depende de los contratos firmados entre las partes.

“En el caso del FC Barcelona no contamos con el contrato de Piqué, pero se puede tomar como guía contratos filtrados a la opinión pública como el de Neymar o el de Messi. Es de entender que, en este tipo de cuestiones, no serán distintos al que tiene Piqué. Este tipo de cláusulas suelen ser estándar. Puede cambiar el texto, pero no la esencia”, añade a su explicación Roca.

Entrevistas no, negocios sí

Estos documentos incluyen disposiciones vinculadas al “régimen de vida adecuada”. Así se denomina en varios contratos. “Son cláusulas que fijan que habrá una dedicación exclusiva, salvo autorización expresa del club. Pero luego amplían que esa autorización no es precisa cuando tales actividades sean ‘compatibles con la práctica del fútbol profesional (…) o con las instrucciones de vestuario’”, precisa Roca. “Se incluye el descanso, viajes, horarios de entrenamientos partidos… y en general todo lo que no afecta al jugador o al club”, matiza Roca.

Es este último punto, el de vetar “actividades que restrinjan el necesario descanso físico”, el que abre la puerta a que el club y Xavi prohibían a Piqué, por ejemplo, actividades que vayan más allá de una determinada hora y que puedan incidir en sus condiciones para entrenar con el resto de sus compañeros. En este apartado entrarían, por ejemplo, entrevistas en programas late-night de televisión o actos nocturnos de presentación de eventos en previas de entrenamientos, como sucedió con una reciente cancelación de su presencia para dar a conocer la última edición de la Copa Davis en Madrid.

“Pero más allá de vetos de este tipo puntuales, legalmente no se puede restringir la actividad empresarial de Piqué. El propio contrato de los futbolistas permite que puedan dedicarse a otras actividades, siempre que sean compatibles con la práctica del fútbol (y los negocios de Piqué lo son) y ni afecten a su descanso, ni perjudiquen la imagen del futbolista o del club”, analiza Roca, también colaborador de la argentina Universidad Austral, uno de los centros de educación más relevante de Latinoamérica.