La impactante y dura confesión de Koundé: “Era malo. Pateaba a mi madre”

El FC Barcelona presentaba ayer a Jules Koundé, su quinto fichaje de la temporada y un jugador que Xavi Hernández había pedido con mucha insistencia. Una operación de una envergadura importante que ha podido llevarse a cabo tras activarse la tercera palanca de Joan Laporta.

Un fichaje millonario

Según adelantó la Cadena Ser, el club azulgrana finalmente pagará 50 millones de euros fijos al Sevilla y 12′5 en variables, que serían 2′5 por temporada si juega el 60% de los partidos. Si los acaba cumpliendo, el defensa puede acabar costando 62,5 millones de euros al club blaugrana.

El defensa central se mostró encantando de llegar al Barcelona y Laporta elogió su capacidad de aguante hasta que el club pudiera hacer efectiva su llegada. Pero más allá de una presentación que ilusionó a los culés, las redes sociales rescataron unas sorprendentes declaraciones del jugador francés sobre su infancia que no pasaron desapercibidas.

Una infancia complicada

En una entrevista concedida hace un año a Onze Mundial, el joven central de 23 años confesó que, cuando era niño, llegó a tener un comportamiento terrible con su madre, que su infancia fue complicada y que no fue, ni mucho menos, un niño modelo..

El francés se sinceró y reconoció tener malos comportamientos cuando jugaba de pequeño. Incluso pateaba cosas en su casa de la rabia. “Cuando comencé a jugar al fútbol en mi pueblo, éramos muy malos. Tuve un período en el que era terrible con mi madre”, confesó el defensor.

“Cuando llegaba a casa me enfadaba con mi madre y hacía algunas cosas feas como patearla”, afirmó el galo. También repasó su etapa en el colegio, donde apuntó que llegó a entrar en conflicto con algunos de sus profesores. “En el colegio solía sacar buenas notas, pero tampoco puede decirse que su comportamiento haya sido ejemplar. “En la escuela era un buen estudiante, pero no me gustaba que me cuestionaran sobre cosas en las que no me iba bien. Tenía muy buenas notas, pero a veces con un comportamiento al límite. Hubo momentos en que entré en conflicto con algunos profesores. Nunca me afectó, porque aprobé mis exámenes”, recuerda en la entrevista.

Admite que no le gusta perder y se muestra decidido a triunfar en el Barcelona.