Horario y dónde ver el Real Sociedad-Barcelona de LaLiga: El problema de Xavi con Koundé

Después del tropezón ante el Rayo Vallecano en la primera jornada, a este nuevo Barcelona le espera una dura prueba hoy en el Reale Arena. La Real Sociedad va a medir el grado de maduración del proyecto de Xavi, mientras el entrenador reconoce que, además de mirar hacia el partido, está también muy pendiente de poder inscribir a uno de sus fichajes estrella y que por ahora no puede jugar al no tener hueco en la masa salarial permitida. «La prioridad es inscribir a Koundé. En este momento necesitamos salidas para inscribirle. Es un líder natural, comunica y tiene una gran salida de pelota. Hemos hecho un gran fichaje», decía el técnico azulgrana sobre el ex del Sevilla y una de las grandes apuestas del proyecto de Laporta. Las palancas ya no dan más de sí y la Liga ya no acepta otra cosa que no sean ventas para permitir nuevas inscripciones a los azulgrana. «Jules tiene mucha categoría y experiencia con el Sevilla. Es un gran futbolista y tiene liderazgo. En el Barça hay que demostrarlo cada partido, es un examen. Si tiene la mentalidad y aguanta la presión será un gran futbolista de presente y futuro. Yo lo veo más de central. Puede jugar de lateral porque es versátil, pero lo veo más de central», añadía en la previa del viaje a San Sebastián. El partido se juega el domingo a las 22:00 horas por Movistar.

El francés estará disponible en cuanto se concreten algunas de las salidas que el club trata de acelerar y que está costando mucho que se produzcan. «Estamos esperando, aún tenemos tiempo. La lista la daremos mañana (por hoy) porque estamos pendientes de si podemos inscribirle o no. Esta es la situación, ahora está en ‘stand-by’, ninguna novedad de momento». Los nombres que más cerca están de la puerta de salida son Umtiti, Aubameyang y Memphis Depay, un futbolistas al que el técnico ha dejado claro que no cuenta con él. Pero claro, Xavi se encuentra también ante la posibilidad de poner a alguno de ellos sobre el campo mientras estén a su disposición: «Vamos a valorar. No han salido ni Aubameyang ni Memphis y los podríamos utilizar. Hay que ver cómo queda la plantilla».

Umtiti se va a terminar marchando como cedido en el Lecce de la liga italiana, una operación en la que el Barcelona se va a hacer cargo de parte de la ficha, con lo que seguramente no alivia demasiado el problema de las cuentas. Aubameyang podría regresar a la Premier League, aunque no al Arsenal. El Chelsea se ha interesado por él, pero todas las negociaciones requieren tiempo, porque los futbolistas no quieren irse del Barcelona de cualquier manera. El gabonés fue importante el curso pasado en la mejora del equipo, pero ahora se ha quedado sin sitio con la llegada de Lewandowski. El polaco volverá a ser titular por segunda semana consecutiva en el ataque del Barcelona, en busca de su primer gol con su nueva camiseta. Ante el Rayo no estuvo acertado en el remate, que es justo para lo que ha llegado.

Xavi reconoció que a sus futbolistas les pudo un poco la responsabilidad de hacerlo bien en el estreno después de todas las expectativas levantadas con las contrataciones de verano. La Real Sociedad quiere subir este curso un escalón más y empezó la Liga con un triunfo ante el Cádiz gracias a una gran jugada entre Mikel Merino y Take Kubo, dos de sus grandes estrellas en el centro del campo. En defensa presentan la ausencia de sus laterales titulares, pero arriba sus opciones son muchas y de calidad.

Una amenaza para este Barcelona en construcción que no puede permitirse otro golpe a su estado de optimismo. Los azulgrana llegan sin Sergio Busquets, que acabó expulsado en el partido ante el Rayo y deberá cumplir sanción. Su sustituto saldrá del trío formado por Miralem Pjanic, Frenkie de Jong y Franck Kessié, mientras que Pedri y Gavi repetirán como interiores. Con Koundé apurarán hasta el último minuto. Si hay ventas podría estar disponible.