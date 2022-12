Azpilicueta revela la verdad de su rechazo al Barça

César Azpilicueta, jugador del Chelsea Football Club e internacional con la selección española, fue uno de los objetivos de Xavi Hernández para el mercado de fichajes del último verano. El lateral derecho del equipo londinense habría sido una pieza bastante importante para el Barça, puesto que su veteranía y su experiencia a los terrenos de juego habría supuesto un gran suplemento a un equipo lleno de jóvenes con un futuro muy prometedor. Pero, finalmente, el capitán del Chelsea decidió renovar con el club inglés, hecho que provocó que el Barça se lanzara de cabeza, y a última hora, a por Héctor Bellerín.

Azpilicueta revela la verdad

No ha sido hasta ahora que el navarro ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser el motivo que le llevó a renovar por el Chelsea. El futbolista tenía una cláusula donde se especificaba que: si Azpilicueta no jugaba 30 partidos durante la temporada quedaba como agente libre de manera automática. «En el Chelsea jugué menos de 30 partidos y, en aquel momento, ya era agente libre. No me había pasado nunca. Pero llegaron los nuevos propietarios del club y me demostraron las ganas que tenían para me quedara», ha dicho el capitán del Chelsea que vivió en primera persona el cambio de directiva del club cuando Inglaterra obligó a Roman Abramóvich a deshacerse de la institución donde juega Azpilicueta.

“Es cierto que era una situación rara. Estaba sin contrato. Jugué los partidos necesarios para la renovación, pero el club estaba bajo sanciones”, afirma Azpilicueta. Para el futbolista español, en Stamford Bridge se siente “en casa”.

“Mis hijos han nacido en Londres, hablan mejor inglés que español, lo que no podía hacer es irme de mi casa de las formas que no quería, así lo demostré, con los actos, estando por el equipo y jugando cada partido. Decidí que lo mejor era seguir mi aventura en Londres y ojalá sean muchos más años allí”, afima.

Preguntado por si Xavi entendió su decisión, Azpilicueta respondió que “sí, cuando tomé la decisión, al final son cosas naturales del fútbol, y siempre fui muy claro. Jamás habría llegado a mi último año y jamás hubiese hecho nada en contra de mi personalidad. Si las cosas son claras y con naturalidad se entiende y mucha suerte”.