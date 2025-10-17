Figo desvela lo que se esconde tras su mensaje sobre ser presidente: "Los rumores son ciertos..."

Hace un par de días, Luís Figo armó la monumental al compartir un post en redes sociales declarando que había llegado el momento de convertirse en presidente. No explicó por qué. El ex internacional portugués, quien fuera candidato a la presidencia de la FIFA, dejó a sus seguidores totalmente impactados e intrigados con sus palabras con estas palabras y las reacciones no tardaron en llegar.

"Siempre pensé que sería un buen presidente. Creo que ha llegado el momento", escribió Figo en Instagram junto a una imagen sobria y en blanco y negro.

Revuelo en redes

Segundos después las especulaciones se dispararon. "¿Del Sporting o de la República?", preguntó un seguidor. "De España", intervino otro. "Presidente de la FIFA, por favor".

¿Va Figo camino de la presidencia del Real Madrid? sugirió otro usuario. No se sabe, pero lo cierto es que el ex portero del Real Madrid Iker Casillas y casi siete mil seguidores más dieron "Me gusta".

Otros muchos seguidores se inclinaron por una simple operación de Marketing y hoy, por fin, el misterio se ha aclarado.

"Los rumores son ciertos"

Luis Figo, leyenda del FC Barcelona y del Real Madrid y embajador de Betfair en España, ha desvelado el misterio que lo rodeaba desde el pasado martes, cuando el luso colgó en su perfil de Instagram un mensaje en el que se mostraba decidido a ser presidente.

“Hoy estoy aquí para hablaros de la lealtad”, arranca un vídeo publicado en sus redes sociales en la que se puede ver a un Figo de corte presidencialista, vestido en un impecable traje oscuro, dando una simulación de rueda de prensa en un gran escenario similar al palco de un gran estadio de fútbol.

“Se ha rumoreado que asumiría un cargo. Uno que nadie esperaba. Y estoy aquí para anunciaros que los rumores, son ciertos”, continúa el que fuera Balón de Oro en 2000 ante una audiencia expectante. “Hoy tengo el placer de anunciar que soy el nuevo presidente del Club Betfair”, resuelve, finalmente, esta comparecencia en la que Figo muestra su lado más enérgico. Porque el portugués luce un tono inusual que pocas veces se ha visto ante las cámaras como líder carismático capaz de enarbolar a las masas, no con goles y regates, sino con discursos.

“Esta es la nueva era, donde no sólo te damos recompensas por tu lealtad, sino que tú puedes elegir tu propia recompensa. ¡Esta es la nueva era! ¡Juntos! ¡Donde tú creas tu propia suerte!”, concluye este vídeo en el que se puede ver a un Figo desatado. El portugués, en un gesto espontáneo –no estaba previsto en el guion de esta campaña-, se quita la chaqueta y la sacude al viento como si fuera una bufanda de las que agita cualquier hincha en todo el planeta.

Con esta secuencia divertida, Figo se convierte en la cara visible del Club Betfair, según anuncia la propia plataforma a través de un comunicado.