Mbappé confiesa su vida sentimental: el amor, novia...

Kylian Mbappé se ha abierto de verdad en una entrevista en Francia. Ha hablado de todo lo que le ha pasado en estos meses desde que fichó por el Real Madrid, que no ha sido poco. Tanto dentro del campo como fuera del campo. Pocos pueden soportar tanta presión y tantas palabras sobre él. Por eso, ha hablado de lo que pasó en Estocolmo, de su llegada al Bernabéu y también de amor

“¿Alguna vez le has dicho te amo a alguien en los 8 años que llevas en la élite? », le preguntó Mouloud Achour, el periodista de Canal +.

“Sí, a mi madre, a mi padre, a mi hermano pequeño. Intento darles este cariño todos los días. No tengo ningún problema en revelar mis sentimientos”, confesó Kylian Mbappe acerca de si ha expresado sus sentimientos. De su hermano pequeño, ha dicho que por él, estuvo cerca de no dejar el PSG. Le ofreció quedarse junto a él: ""Eso pasó. Fue lo que más me afectó. Era el Madrid o el PSG. Y él me dijo que no quería quedarse, que no era normal lo que me estaban haciendo. Le dije: "Si quieres quedarte, renuevo y nos quedamos un poco más". Yo hubiera renunciado a mi sueño de Madrid por él, para que no le pase nada. ¿Cuál es el punto de firmar por el mejor club del mundo si matas la carrera de tu hermano?".

Y después, le han preguntado por su pareja, por si tiene: "Sí, en el pasado ya estuve enamorado y espero volver a estarlo", ha dicho entre risas. "Pero actualmente no. No es que no lo piense, es que a veces me digo, imagínate, si con todo lo que estás pasando, hubiera alguien a tu lado. Mi vida fue construida así, fui construida para vivir estos momentos. La persona que está a mi lado no necesariamente está preparada para experimentar todo esto”, aclaró.

Saber que ser su pareja no es sencillo. “A veces cuando tienes el amor a primera vista te adaptas y vas a por ello… Pero cuando lo piensas, te dices: si estoy viviendo todo esto con otra persona, no voy a ser su novio, voy a ser su psicólogo, porque va a pensar, ¿qué clase de vida de enfermo mental es ésta?»