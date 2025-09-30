La frase de Mbappé tras su hat trick al Kairat que puede ilusionar al madridismo

La afición del Kairat le dedicó una ovación brutal a Mbappé cuando fue sustituido. Es un jugador del equipo rival, pero también se trata de una estrella mundial, seguramente la más grande que ha visitado y que va a visitar Almaty en mucho tiempo, así que no le importaba a la hinchada kazaja que le hubiera marcado tres goles. El francés los hizo de todos los colores: primero de penalti, donde empieza a ser casi infalible, después con un esprint a la espalda de la defensa y una vaselina tras una asistencia de Courtois –«no sé si lo hizo aposta, pero ha sido el 80 por ciento del gol, el otro 20 por ciento lo he hecho, yo», decía sobre el pase de su portero–; y para cerrar su actuación, un remate fuerte y abajo desde la frontal del área. Una buena noche cerca de la frontera con China, que le permitió llevarse el trofeo de MVP, pero Mbappé quería más: «Cuando tengo cinco ocasiones, quiero marcar cinco y tengo que marcar cinco. Para esto me compró el Madrid. Hoy hice tres, pero si ves el partido, pude hacer alguno más. Voy a trabajar para ser más eficaz ante la portería contraria», explicaba en Movistar.

Ha arrancado la temporada con toda la dinamita y por eso ha marcado más de la mitad de los goles del equipo blanco. Exactamente, lleva el 56,5 por ciento del saldo de los suyos, 13 de los 23 tantos totales. Ha hecho ocho en Liga en siete partidos, y cinco en los dos primeros choques de la Champions League. En total son 13 goles en nueve encuentros, muy por encima de un tanto cada 90 minutos, una media solo al alcance de los que son muy buenos.

«Mi trabajo es ayudar al equipo y hacer todo para que el equipo gane, que eso es lo importante. Si meto goles, bien, pero si no meto y el equipo gana, también está perfecto», continuaba Mbappé, que escuchó los elogios de Xabi Alonso: «Está en un momento en el que es decisivo todos los días. Tiene efectividad, es clínico ante la portería. Tenemos que enganchar bien con él, hacer todo para que tenga ocasiones. Necesitamos que florezca su calidad y estoy muy contento con él, no solo por los goles, sino también por su influencia positiva en el día a día con los compañeros. Puede hacer una temporada espectacular», confesaba el técnico del Real Madrid, que en la rueda de prensa después del partido recibió un pez de regalo por parte de un periodista local que se había enterado de que a Xabi le gusta pescar.

«Sabemos de la calidad de Kylian, de ese gol que tiene y que tanto nos ayuda. Él se alimenta del buen hacer del grupo y nosotros nos alimentamos del estado de forma de él», decía Fran García sobre el hombre del partido y líder del Madrid, que dejó un mensaje sobre el derbi del sábado: «No podemos olvidarlo, hay que trabajar para ser mejores cada día y que no vuelva a suceder algo así».