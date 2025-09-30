El Real Madrid gana en Almaty y le regalan un pez a Xabi Alonso en la rueda de Prensa

En una noche peculiar y, por momentos, surrealista en Almaty, el Real Madrid no solo cumplió su objetivo de sumar seis puntos en la fase de grupos de la Champions golear y olvidar el partido contra el Atlético, sino que vivió uno de los momentos más insólitos en una sala de prensa: a Xabi Alonso le regalaron un pez.

Sí, un pez. Y no fue una metáfora ni una broma. Fue real. Un periodista kazajo, con toda la solemnidad del caso, se levantó durante la rueda de prensa postpartido, se acercó al técnico del Real Madrid y le entregó un pez de goma. La escena dejó perplejos a todos los presentes, aunque Xabi, con su habitual aplomo, sonrió y lo recibió con agradecimiento, sin perder la compostura. ¿El motivo del regalo? alguien le había contado al periodista que a Xabi Alonso le gustaba pescar, y pensó que ese gesto sería un homenaje original. Lo fue. Difícil de superar.

Más allá del insólito obsequio, el Real Madrid había hecho los deberes en el campo. Ganó con contundencia y seriedad a un Kairat que, si bien puso entusiasmo y ambiente, no fue rival para un equipo que salió decidido a no dejar nada al azar. “Veníamos con el plan claro”, explicó Xabi. “Queríamos seis de seis, el próximo partido será la Juve y era importante marcar goles. El objetivo está cumplido”.

Con la resaca aún reciente del derbi ante el Atlético, este partido en Kazajistán era más una prueba de madurez que un trámite. Y los jugadores respondieron. “Han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien”, añadió el técnico, consciente de que tras el viaje a Asia toca volver a enfocarse en la Liga: “Ahora volvemos pensando en Villarreal”.

Valverde, suplente

Una de las decisiones más comentadas de la noche fue la suplencia de Valverde, un fijo en el once. Xabi zanjó rápido el tema: “Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite, es un jugador muy generoso, con buena predisposición. Si el partido lo hubiese necesitado, hubiera jugado, como Carreras. Hay que dosificar esfuerzos”.

Otra imagen que dejó dudas fue la de Vinicius, aparentemente molesto tras ser sustituido. Pero Xabi no quiso alimentar rumores: “No, no. Otro día si quieres, hoy no. Siempre se tiene que controlar y no ha pasado nada. El cuento de Vini no va por donde tú crees. No ha sido una queja, ha habido un comentario que nosotros hemos entendido”. Fin de la historia.

La eficacia de Mbappé

En cuanto a Kylian Mbappé, el técnico no escatimó elogios. “Está en un momento en el que es decisivo todos los partidos, tiene esa efectividad, es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él, hacer muchas cosas para que tenga ocasiones y él lo ha vuelto a demostrar. En el derbi, el gol que marca es espectacular. Estoy muy contento con Kylian, por los goles y por la influencia que tiene en el día a día con los compañeros. Se implica en el trabajo y puede hacer una temporada espectacular”. Palabras mayores para un jugador que, en efecto, está marcando diferencias cada semana.

Sobre el rival, el Kairat, Xabi se mostró respetuoso y agradecido: “Merecidamente está en la Champions. Ya hemos visto lo que ha supuesto para la gente de Almaty que viniera el Real Madrid. Hemos tenido un recibimiento espectacular. Les deseo lo mejor. Hoy veníamos a lo que veníamos, pero en adelante, mucha suerte”.