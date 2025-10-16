Frenkie de Jong no logra mantener el secreto: sale a la luz su nuevo salario con el Barça

El centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, amplió ayer su vínculo con los vigentes campeones de España hasta junio de 2029, según anunció el club catalán en sus redes sociales. El Barça «confía en él como pieza fundamental del proyecto deportivo, tanto por su calidad como por su experiencia», señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

Durante el acto de renovación pocos minutos después, De Jong declaró a los medios que «de niño siempre» quiso jugar en el Barça. «Quiero seguir el sueño muchos años más y con ganas de ganar títulos», aseveró.

Una comparecencia en la que no faltaron las quejas por el daño que ha hecho a su imagen la filtración de su sueldo durante los últimos años en los que se le señaló como uno de los culpables de la maltrecha economía blaugrana.

"Ha influido en la gente"

“Se habla mucho de mi contrato, de mi salario... Es todo mentira y humo. No diré lo que cobro, pero está muy lejos de lo que se está publicando. Se inventan una historia que no es verdad. Nunca han salido las cifras reales. Se dijo que era el jugador que más cobraba de Europa. Creo que eso también ha influido en cómo la gente me ve, porque si leen en los periódicos que Frenkie cobra eso... pues no ayuda. Ha afectado a la percepción que la gente tiene de mí”, afirmó visiblemente enfadado.

El contrato que Bartomeu le firmó a Frenkie tenía vigencia hasta 2026 y comportaba una ficha media de 14,5 millones de euros brutos: 3 millones (20/21), 9,62 millones (21/22), 18 millones (22/23), 18 millones (23/24), 19 millones (24/25) y 19 millones (25/26). Sin embargo, a esos ingresos había que añadir -según reveló Culemanía- otros dos millones en variables por rendimiento en caso de jugar como titular más del 60% de los partidos y el famoso bonus de fidelidad. Este último cambiaba en función del año: 2,88 millones (21/22), 2,88 millones (22/23), 6,82 millones (23/24), 4,2 millones (24/25) y 4 millones (25/26). En definitiva, Frenkie -según publicaron diversos medios- habrá cobrado una media de 19,6 millones de euros brutos en las seis últimas campañas.

Ahora, tras su renovación, el futbolista no ha querido revelar las cifras de su nuevo contrato pero ha podido evitar que los detalles hayan sido filtrados.

9 millones netos y un blindaje de 500

Según ha informado el programa Què T’hi Jugues, de la 'SER', Frenkie de Jong percibirá un sueldo de entre 9 y 10 millones de euros netos por temporada. Una cifra más equilibrada dentro de la escala salarial del vestuario. Esto lo sitúa a la altura de jugadores como Pedri o Raphinha y por detrás de los sueldos astronómicos de Lewandowski y Lamine Yamal.

Otro detalle que ha salido a la luz es la nueva cláusula de rescisión del contrato de De Jong. El centrocampista pasa de tener una cláusula de 400 millones de euros a 500 millones.

Estas cifras suponen que el futbolista no se ha rebajado en nada su salario ya que en bruto sus emolumentos seguirían situándose en el entorno de los 20 millones.