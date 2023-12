El Getafe amarga a Griezmann, que iguala el récord de 173 goles de Luis Aragonés

Griezmann apuntaba a ser el protagonista absoluto del encuentro, pero al final sonrió el Getafe y Oblak compartió relevancia con el delantero francés porque una parada suya a Óscar evitó que la reacción de los chicos de Bordalás fuera a más. El partido acabó 3-3 (puede ver aquí la ficha y el minuto a minuto) cuando en el minuto 87 iba 3-1, y los azulones dejan la racha de victorias consecutivas de su rival como locales en 20.

No dudó en pedir la pelota Antoine cuando el árbitro, después de ver en el monitor del VAR la acción entre Damián y Hermoso, decidió que era penalti. Lanzó el francés, se tiró bien Soria, tocó la pelota, pero no lo suficiente. Era el tercer tanto del Atlético y el Metropolitano empezó a cantar: "Luis Aragonés, Luis Aragonés". Es un cántico habitual de la grada, pero esta vez tenía más sentido si cabe. Porque no era un tanto más para Griezmann, era el 173, el que le iguala con el "Sabio de Hortaleza" en la lista de máximos anotadores de la historia del club. No va a tardar en quedarse solo en cabeza, porque con sus 32 años y el fútbol que tienen en sus pies le quedan todavía cientos de partidos con el Atlético.

El tanto parecía aclarar la victoria de los del Cholo, pero el Getafe mantuvo la fe hasta el final y se sobrepuso a los golpes que le dieron pese a lo bien que estaba jugando. El primero le llegó justo antes del descanso, cuando Griezmann mandó a la red el centro de Riquelme. Ya estaba con diez el Atlético por la absurda expulsión de Savic: parece mentira que un jugador tan experimentado saque el antebrazo e impacte en la cara de Mata en una zona sin peligro y teniendo ya amarilla.

El Getafe no entendía nada porque su partido en el Metropolitano estaba siendo muy bueno y además estaba con un futbolista más sobre el césped. No hubo nada de antifútbol en el planteamiento de Bordalás, que salió con un equipo muy alegre que iba a buscar a su rival muy arriba. Estuvo desconcertado el Atlético durante varias fases. No conseguía salir, sólo con balones largos. Si trataba de jugarlos en corto, los perdía. Greenwood demostraba su calidad y Latasa estuvo cerca del premio en un par de remates. Le faltó claridad en la zona decisiva al Getafe y sí la tenía el Atlético, que en sus pocas llegadas hizo daño. La primera la mandó Riquelme al larguero, la segunda se la paró David Soria a Memphis (que no pudo disfrutar de su titularidad porque fue el sacrificado tras la expulsión), aunque el tanto se hubiera anulado por fuera de juego, y la tercera fue para adentro.

Un gran Getafe

La situación no confundió al Getafe, que sabía que estaba haciendo las cosas de maravilla y empató pronto. El recital de Greenwood continuó. Sus controles y regates volvieron loco a Lino y el tanto de Mayoral empezó tras una acción del británico. Parecía que había hecho lo más difícil el "Geta", pero el Cholo sacó a Morata sin pensárselo para que el delantero marcara de cabeza tras un gran centro de Llorente. A eso gol le siguió el histórico de Griezmann. La magia del Atlético en casa volvía a salir. Otra vez el equipo de Bordalás estaba por debajo sin saber como. Y de nuevo se puso manos a la obra para ponerle remedio. La estampida final le llevó al gol de Óscar y al doblete de Mayoral, en otro penalti de VAR por mano de Riquelme. Y no fue más allá por Oblak. El Getafe mantuvo la esperanza hasta el final, repitió lo mismo que en toda la noche, pero más efectivo, y su gran encuentro tuvo premio.