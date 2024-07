Griezmann y Mbappé, decepcionados tras la eliminación

España y Francia se midieron en la primera semifinal de la Eurocopa 2024. La victoria se la llevó la Roja, tras remontar el marcador en el primer tiempo y en menos de cinco minutos. Así aseguró su pase a la final de la competición, la cual se disputará el domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín a las 21:00 horas.

Francia comenzó ganando el partido desde muy temprano, pero tras la remontada del combinado nacional, se desinfló y no supo cómo recomponer el resultado. "Empezamos muy bien en los primeros 20 minutos. Creo que estábamos arriba en todo, en intensidad y juego, pero ese primer gol nos hizo daño y cuatro minutos después nos metieron el segundo, eso nos atrapó… Nos aisló. Teníamos la moral baja y no pudimos remontar el marcador", dijo Griezmann en las declaraciones posteriores al partido.

El delantero del Atlético de Madrid también mostró su descontento por la situación actual de su selección: "Estoy enojado porque perdimos. Yo también quería jugar la final. Era nuestro sueño, era nuestro objetivo. Teníamos familia, niños y amigos en las gradas, así que sí estamos decepcionados". Antoine no ha tenido tantos minutos en la Euro. Con el paso de los partidos fue perdiendo protagonismo y terminó siendo uno de los puntos bajos de Francia en la competición.

Kylian Mbappé también habló en zona mixta sobre lo ocurrido en la cancha: "Siempre es una decepción cuando no ganas. Creo que es normal, es humano. Queríamos ganar y nos vamos a casa después de las semifinales". Además, fue consultado sobre sus declaraciones previas a la competición en las que afirmaba que ganar la Euro era más difícil que ganar un Mundial: "No sé si esta es la confirmación, lo que es seguro es que hoy nos vamos para la casa y es duro irse cuando no ganas".

Tampoco quiso comentar mucho sobre las oportunidades de mejora en la filosofía colectiva de juego, evadiendo la pregunta al afirmar que eso no era algo que le correspondía responder. Añadió que: "Es una pregunta para el entrenador. No puedo venir aquí a decir qué puede cambiar o no. Lo que tengo que hacer es saltar al césped y hacerlo lo mejor posible para mi equipo y mis compañeros”.

El nuevo jugador del Real Madrid tampoco fue determinante dentro de la competición, sin embargo, su actuación individual y perseverancia son de las pocas cosas que se pueden rescatar sobre la actuación de una Francia que nunca terminó de despegar en la Eurocopa 2024.