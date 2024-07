El vídeo de la reacción de Alcaraz en Wimbledon por los goles de España a Francia en las semifinales de la Eurocopa

Los caminos de Carlos Alcaraz en Wimbledon y la selección española de fútbol en la Eurocopa está corriendo paralelos. El viernes, el murciano jugó la tercera ronda contra Tiafoe y su partido se solapó un poco con el España - Alemania de cuartos. Carlos retrasó un poco sus compromisos con la prensa para ver la segunda parte. El martes iba camino de suceder algo parecido con el duelo de cuartos contra Tommy Paul y el España - Francia, de semis de la Euro. “Sinceramente, al principio no lo pensé, pero cuando en el cuarto set estaba dominando y ganaba por 5-1... Sí pensé en ello. He pensado un poco en ello, si estaba a tiempo de verlo o no. Después de terminar, he intentado hacerlo todo un poco más rápido para verlo”, aseguró Alcaraz en la conferencia de prensa posterior a su triunfo ante Paul, en el que volvió a remontar: 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2.

Es más, el tenista confesó que tiene un pequeño ritual con Morata, con el que le une una gran relación, de llamarse antes de los partidos porque el delantero dice que les da suerte.

Ya a pie de pista, Alcaraz reconoció que durante su partido había estado nervioso, pero que lo iba a estar más todavía viendo el de fútbol: "Otro gran momento para el deporte español", aseguró.

Justo al acabar la conferencia de prensa, le informan de que España ha marcado el segundo gol, el que daba la vuelta al de Kolo Muani, que había adelantado a Francia. En cuatro minutos, Lamine Yamal y Dani Olmo pusieron el 2-1, que acabaría siendo definitivo.

“Vamos”, grita el murciano, como si hubiera metido una derecha a la línea. “¿Quién ha marcado?”, pregunta, y se pone a mirar las pantallas en las instalaciones del All England Club.

¿Un domingo histórico?

El domingo 14 de julio también podrían coincidir el tenis y el fútbol, aunque es más difícil que se solapen (la final del tenis es a las 15:00 y la del fútbol, a las 21:00), en la que puede ser una jornada histórica para el deporte español. La selección de fútbol espera rival del Inglaterra - Países Bajos de esta noche para intentar ganar su cuarta Eurocopa; y Alcaraz todavía tiene que superar el complicadísimo compromiso contra Medvedev en las semifinales, que se juegan el viernes, en un horario todavía por determinar. Sea en casa, si pierde en la penúltima ronda; como finalista o como campeón (también sería su cuarto Grand Slam), Carlos tiene que claro que ahí estará, animando al conjunto de Luis de la Fuente: “Les apoyo. La Eurocopa se celebra cada cuatro años, así que es momento de animarles. Sé que ellos me apoyan cuando juego partidos y torneos. Ahora, es mi turno", sentenció.