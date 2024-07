La respuesta de Lamine Yamal a Rabiot tras la victoria de España contra Francia

Venganza, muy fría, venganza total. Eso fue lo que hizo Yamal a Rabiot. Nunca antes en la víspera de unas semifinales, unas declaraciones fueron tan inoportunas como las de Adrien Rabiot. El centrocampista de Francia, seguro de sí mismo y algo altivo, se presentó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Múnich Football Arena para lanzar un comentario provocador que encendió sobre el terreno de juego a Yamine Lamal y que fue el principio del fin del combinado dirigido por Didier Deschamps.

"Lamine ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse bien al estrés, tiene muchísimas cualidades. Puede jugar en su club y en un gran torneo como este. Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este. Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", dijo.

Ese reto de Rabiot, que invitó al jugador del Barcelona a subir un peldaño más en su escalada hacia el cielo futbolístico de Alemania, fue su sentencia. Se tuvo que tragar sus palabras, a las que ya respondió el hábil extremo de España con un mensaje nocturno el día antes del partido. En sus redes sociales lanzó una frase enigmática aunque aparentemente dedicada a Rabiot: "Muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate".

Su misiva ajedrezada fue un grito silencioso para pedir respeto. Lamine Yamal, simplemente, iba a hablar sobre el césped. Mientras esperaba su turno, la hora del partido, el día D, la hora H, ni una palabra. El silencio predominó sobre el ruido y las bocas cerradas ante la palabrería. Y no le hizo falta mucho tiempo a Yamine para iniciar la exhibición con la que se coronó en el Múnich Football Arena, porque a los pocos minutos lanzó uno de sus plátanos medidos a la cabeza de Fabián Ruiz, que no acertó ante Maignan por unos cuantos centímetros. Pero lo mejor fue el gol que llegó después.

Y al final del partido, con la victoria, se acordó de Rabiot. "Habla ahora, habla ahora", dijo Lamine Yamal a la cámara.

"Estoy muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", dijo después Yamal, elegido mejor jugador del partido

Yamal marcó el gol del empate. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", añadió.