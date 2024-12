El imperio de The Best: los negocios de Vinicius y la impresionante cifra que gana al día

El brasileño Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid premiado con el The Best de la FIFA al mejor jugador de 2024, fue el preferido en las elecciones de los capitanes de selecciones y de los aficionados, mientras que el español Rodri Hernández, medio del Manchester City, sacó más puntos de los seleccionadores y los periodistas.

Vini obtuvo 617 puntos de los capitanes y 1.147.276 de los aficionados, en tanto que recibió 438 de entrenadores y 538 de los representantes de los medios; mientras que Rodri tuvo 461 puntos de técnicos, 373 de capitanes, 543 de periodistas y 264.835 de seguidores.

Tras la decepción que supuso perder el balón de oro, el brasileño cumplió ayer el sueño de ser el mejor del mundo. Pero el delantero del Real Madrid no solo triunfa sobre el césped sino que puede presumir de un imperio de muchos kilates.

¿Cuánto gana Vinicius al año, al mes y a la semana?

El salario de Vini hoy en día es de unos 25 millones brutos anuales. O lo que es lo mismo: alrededor de 12 o 13 millones de euros netos. Eso supone que el brasileño ingresa la nada desdeñable cifra de 2,08 millones de euros al mes, 486.000 euros a la semana y 69.000 euros al día.

Una cifra que es no de extrañar si tenemos en cuenta que su valor, según la última actualización de Transfermarkt es de 200 millones de euros.

Pero por si esto fuera poco, el futbolista del Real Madrid ha logrado colarse en el Top 10 de los que más ingresan. La lista Forbes de jugadores que más ingresan anualmente ha sido publicada este mes de octubre con una novedad reseñable, la aparición por primera vez entre los diez primeros del jugador del Real Madrid, Vinicius. Según el prestigioso medio, el brasileño ingresó en 2024 una cifra de 50,6 millones de euros, lo que le sitúa en séptima posición del ránking. Unos ingresos que no solo incluyen lo que percibe del Real Madrid, también se suman los ingresos por publicidad y esponsorización, donde el jugador comienza a ser un referente mediático.

El delantero del Real Madrid es imagen, entre otras empresas, de Nike, EA Sports, Betnacional, Pepsi, Zé Delivery, Vivo o el Instituto Vini Jr.

El imperio Vinicius

Con las iniciales de su nombre VJR, el jugador tiene un auténtico imperio empresarial y un séquito de 39 personas, 12 de las cuales trabajan par él en exclusividad. Dos grupos de trabajo controlan desde su alimentación hasta sus finanzas y mantienen de pie el entramado empresarial que ha construido desde que pertenece al club blanco. Además, en el año 2021, el jugador del Real Madrid registró una entidad bajo el nombre 'Papa Media House SL'. El brasileño es el socio mayoritario y la empresa se dedica a la representación de futbolistas.

En su estructura también hay un family office (para gestionar el patrimonio familiar) y han contratado una empresa para gestionar su carrera en Europa, con asistencia legal y financiera que cuenta con el apoyo de TFM, la agencia que le ha acompañado a lo largo de su carrera.

Su tirón mediático, con casi 50 millones de seguidores en Instagram, lo han convertido en una auténtica mina de oro.

¿Cuánto dinero se lleva por ganar el The Best?

Más allá del trofeo, muchos aficionados se preguntan si estos galardones (The Best y Balón de Oro) también conllevan alguna retribución económica, pero la realidad es que no.

Estos premios individuales únicamente entregan el trofeo, aunque los ganadores indirectamente sí reciben importantes sumas de dinero al aumentar sus patrocinios y contratos. Levantar ese trofeo genera un efecto de publicidad enorme, lo que lleva a muchos futbolistas a negociar con sus clubes, incluso con patrocinadores, cláusulas en sus contratos para recibir una bonificación en caso llevarse el título.