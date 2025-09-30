La jugada de Mbappé ante el Kairat Almaty que si acaba en gol da la vuelta al mundo: caño y...

Sin que el partido contra el Kairat Almaty hubiera terminado, Kylian Mbappé había marcado tres goles y es el Pichichi de la Champions, con cinco dianas en dos jornadas. Contra el Olympique de Marsella no desaprovechó los dos penaltis, para poner el 2-1 definitivo. En Kazajistán también acertó desde los once metros primero, y al comienzo de la segunda parte resolvió de maravilla una asistencia de... Courtois.

El portero despejó un balón en largo, ganó el espacio el atacante, la espalda de la defensa rival, y avanzó para mandar la pelota a la red con una picadita.

Pero el tanto que podía haber dado la vuelta al mundo fue uno que no entró, en medio los dos.

Se desmarcó Kylian y no tenía hueco. Sorokin se midió a él, y la maniobra del delantero galo fue impresionante: salgo por un lado, acaricio la pelota y caño espectacular al central. Seguía con poco ángulo para rematar, pero busca salir por la puerta grande. El tiro se marchó fuera.

Cerca del final, Mbappé completó su gran tarde con un remate desde el borde del área, para finalizar una jugada de Rodrygo.