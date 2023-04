La madre de Achraf Hakimi sentencia a Hiba Abouk y defiende la estrategia de su hijo: "No podría librarse de esa mujer"

Hiba Abouk y Achraf Hakimi han protagonizado una de las rupturas más sonadas de 2023 tras la de Joana Sanz y Dania y Alves. La separación tuvo lugar hace meses, incluso mucho antes de que el jugador del PSG se viera en su casa con una joven de 24 años que había explicado en la comisaría de la policía francesa que había abusado de ella pero salió a luz tras conocerse la presunta violación. Y tras hacerse pública comienza la batalla legal por los bienes. Sin embargo la actriz se ha encontrado con el primer contratiempo al descubrir que no tendrá acceso a la millonaria fortuna del futbolista marroquí.

Actualmente, Achraf es uno de los jugadores con más dinero a nivel europeo con una cifra aproximada de un millón mensual, pero la beneficiaria del sueldo y el patrimonio de Achraf Hakimi es su madre. Así lo decidió el futbolista desde varios años atrás.Una decisión que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos días.

Ahora, ha sido la madre del marroquí quien ha roto sus silencio para defender los pasos dados por su hijo con unas polémicas declaraciones en la que fulmina a su nuera y confiesa que la relación entre ambas no ha sido (ni es) muy buena.

La madre del futbolista ha hablado muy claro sobre este asunto en su país en unas declaraciones para el medio Goud. "Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esa mujer", dijo refiriéndose a Hiba Abouk y las informaciones sobre que el patrimonio de él está a nombre de su progenitora. A pesar de confirmar que ella no era conocedora de la decisión que había tomado su hijo, no ve ningún problema en ello y en que haya querido "proteger" los bienes que ha logrado a lo largo de los años.

Una información que confirmaría la gran sorpresa que se llevó la actriz al saber la noticia y que podría ser la antesala de un divorcio lleno de tensión y procesos judiciales.

La actriz tiene la custodia completa de los hijos del matrimonio y está dispuesta a luchar por el bienestar de los pequeños para que no vean afectados por la separación. Pero al parecer, no existe ningún tipo de sueldo ni posesión a nombre del futbolista, que cobra más de 10 millones de euros anuales por su actual contrato con el club francés. Hakimi es uno de los mejores futbolistas del planeta y el tercer jugador más caro de la competición francesa después de Neymar (222 millones), Mbappé (180) y ahí justo se posiciona el marroquí (68).

La respuesta de la interprete a su suegra no se ha hecho esperar y ha llegado vía Instagram donde Hiba Abouk ha publicada una imagen de sus hijos con un claro mensaje: "Lo verdaderamente importante". La actriz quiere demostrar así que su prioridad no es el millonario imperio del jugador del PSG.

El mensaje publicado por Hiba Abouk Instagram

La investigación continúa

Mientras tanto, el lateral sigue siendo investigado por la presunta violación a una mujer de 24 años el pasado 25 de febrero en el domicilio del futbolista, en París.La abogada de Achraf Hakimi, Fanny Colin, ha afirmado que su cliente niega de forma tajante estas acusaciones. De hecho, Colin sostiene que todo se trata de un "intento de chantaje".

La chica relató ante las autoridades que conoció a Achraf Hakimi el pasado 16 de enero, cuando empezaron a hablar a través de Instagram. Así, tras mantener varias conversaciones, decidió quedar con él y fue hasta su vivienda el pasado sábado -25 de febrero- en un vehículo VTC que pagó el futbolista. Una vez en el domicilio, la joven asegura que el deportista le besó en la boca, le levantó la ropa y le besó los pechos. Todo ello sin su consentimiento. Después, asegura que llegó a ser penetrada. Ante el nerviosismo, alertó a un amigo y este la fue a buscar.

Sin embargo el futbolista cuenta con dos importantes bazas a su favor: al contrario que en el caso de Dani Alves, no hay testigos ni pruebas de ADN.