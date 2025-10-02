Mbappé, Arda Güler y las pequeñas sociedades de Menotti y Cappa

En el libro "Fútbol sin trampa", César Luis Menotti definía las pequeñas sociedades como "la unión de talentos complementarios, es decir, jugadores con un mismo concepto futbolístico, pero con características distintas que, al unirse, logran un rendimiento muy alto en beneficio del equipo".

Hace mucho tiempo de aquella conversación con Ángel Cappa, pero cualquiera diría que los dos entrenadores estuvieran comentando la complicidad que tienen sobre el césped Kylian Mbappé y Arda Güler. Los dos futbolistas del Real Madrid han creado una pequeña sociedad de esas de las que siempre hablaba Menotti y el Madrid se está beneficiando. El francés es el segundo jugador con más minutos (788) solo por detrás de Courtois, mientras que el turco aparece en una séptima posición (655) con la que ni hubiera soñado la temporada pasada. Ahora con Xabi se siente importante y es importante, por ser el futbolista con mejor pie para sacar el balón jugado o dar el último pase.

Cuatro asistencias acumula Güler en lo que va de temporada y todas ellas han servido para que Mbappé hiciera un gol. Se encargó de darle el pase en el tanto del 0-1 en el Carlos Tartiere; también le asistió en el cuarto gol del Real Madrid al Levante y lo mismo sucedió en el 1-1 ante el Atlético en el derbi del Metropolitano, con un pase en profundidad que dejó a su socio solo ante Oblak. Su química también ha dado sus frutos en la Champions, en el tercer gol de los blancos en Almaty ante el Kairat. En esa acción, Arda prolonga el balón con un ligero toque en la frontal del área para que Mbappé saque un tiro raso y fuerte junto al palo.

En cuanto el turco controla la pelota y levanta la cabeza busca a su compañero, que confirma la buena relación entre ambos sobre el terreno de juego. "Existe una gran conexión, es cierto. Arda es un joven que tiene mucha calidad y un gran talento. Intentamos ayudarlo para que dé su mejor versión, ahora está jugando muy bien y esperamos que pueda seguir así todo el tiempo", decía el número "10" sobre su mejor asistente después de la victoria en la segunda jornada de la Liga de Campeones en Kazajistán.

"Formar una pequeña sociedad no es tan sencillo como algunos piensan. No es sólo cuestión de juntar a dos grandes jugadores. Además se tienen que interpretar y complementar: uno es receptor y el otro creador, uno distrae y el otro concreta. Es decir, uno mejora y completa al otro, y los dos juntos aumentan la eficacia de cada uno", continuaba Menotti en su charla con Ángel Cappa.

Y otra vez se diría que está hablando de los roles que se reparten Kylian y Arda sobre el campo. El turco tiene la visión de juego y la capacidad para dar pases de mucha precisión, mientras que Mbappé sale corriendo a la espalda de la defensa en cuanto ve al mediapunta levantar el periscopio y armar la pierna. No hay un futbolista en la plantilla de Xabi Alonso con esas características y, desde que llegó el nuevo técnico, ya en el Mundial de Clubes, ha apostado por un chico muy joven (solo 20 años), pero que ha ganado en personalidad y físico en los últimos tiempos.

Arda ha crecido

Muscularmente es mucho más "grande" ahora, para aguantar los duelos en el centro del campo, y ha abandonado la timidez para pedir el balón y gobernar los partidos cada vez que puede. Ha participado en los nueve partidos del curso y ha sido titular en ocho de ellos. Únicamente frente al Espanyol entró como suplente y jugó la última media hora. Además de las cuatro asistencias, acumula tres goles, porque tiene un gran disparo y mucha claridad cuando está mano a mano con el portero.

Ángel Cappa se pregunta en "Fútbol sin trampa" si las pequeñas sociedades se pueden inventar o surgen. "Aparecen, sí, la mayoría de las veces", responde Menotti. "Sin embargo, en algunas ocasiones las propone el entrenador cuando ve la afinidad entre dos jugadores que pueden complementarse", continúa el exentrenador. Xabi Alonso ha detectado una vía de fútbol en la unión de estos dos jugadores y la está fomentando. El liderazgo del delantero galo y el paso adelante del turco son dos de los logros del proyecto de Xabi hasta ahora, junto con la presión arriba.