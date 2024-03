... Y Mbappé jugó todo el partido: "Ya sabéis que lo que vende es echar mierda"

La Champions ha tenido un punto cruel con la Real Sociedad. Después de la primera fase que hizo el equipo español, de tutear y derrotar al finalista de la última edición, el Inter de Milán, para ser primera, le tocó una bomba en octavos que no ha podido desactivar. "Nos tocó el peor rival, aunque nosotros sólo miramos a nosotros mismos", admitía Mikel Merino. Salió el equipo que nadie quería y que bien pudo no estar ahí, salvado en la primera fase por un penalti muy discutido ante el Newcastle que le dio el empate y que le permitió sobrevivir y ser el coco de ese bombo 2.

Un equipo, además, con el jugador que nadie quiere enfrente y que Luis Enrique esta vez sí mantuvo en el campo todo el partido (la primera vez desde que anunció que se marcha en verano), pese a que la eliminatoria parecía resuelta cuando quedaba media hora. Es Mbappé, claro. Celebró el técnico de forma enloquecida los tantos del futbolista sobre el que se ha generado un debate en Francia las últimas semanas después de que el preparador español le sustituyera en los dos últimos encuentros de la Liga francesa con el marcador en el alambre (empató ambos, a uno con el Stade Rennes y a cero contra el Mónaco). El PSG es líder de su campeonato con diferencia con el Stade Brestois.

Incluso se especuló con una posible suplencia en San Sebastián, pero la Champions es otra cosa y lo que tenía preparado el asturiano para su estrella no era el banquillo. Del partido de ida se fue Luis Enrique contento por el resultado y por la segunda parte y disgustado por la primera mitad. Para la vuelta cambió su dibujo, sacando a Dembélé de los costados y metiéndolo más al centro para que Mbappé se abriera a la banda izquierda, donde siempre ha dicho que le gusta más jugar, para que tuviera metros para correr y no estuviera tan limitado de espacios como cuando es delantero centro. Y por ahí llegaron los dos goles del atacante francés.

Mbappé tuvo tiempo también al final de tener una disputa verbal con Traoré que no fue a más, en medio de la fiesta en la que se convirtió el Reale Arena, homenaje merecido de la afición a los futbolistas, que se alargó incluso después del pitido final. "Estamos decepcionados. Sabíamos que era una eliminatoria muy difícil, pero con un rival de esta entidad, y con un jugador... Bueno, varios, pero sobre todo Mbappé, que cuando recibe el balón en tres cuartos es casi gol, no hemos podido», resumía Mikel Merino en Movistar+. "Qué te voy a decir, es diferencial, único. Que sea el mejor o no es percepción de cada uno", añadía Oyarzabal.

El protagonista del encuentro también habló al final: "Todo muy bien con él, aunque la gente se crea que tengo problemas con el entrenador. Tengo problemas, pero con el entrenador no tengo ninguno", zanjó la cuestión. "Evidentemente", respondió Luis Enrique en Movistar+. "Pero ya sabéis que lo que vende es echar mierda, pero no tengo ningún problema con ningún jugador", añadió. "Para mí es el mejor jugador en el último tercio", completó el preparador español. Por si había dudas, se abrazaron al finalizar el partido.