Un periodista de El Chiringuito escribe: "Güler, el mejor joven de la Eurocopa" y las respuestas no se cortan

La Turquía de Arda Gülerse ha colado en los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania. El centrocampista del Real Madrid ha sacado los dos córners con los que su selección ha vencido a Austria.

La exquisita zurda de Arda Güler, su conexión con Merih Demiral y un paradón impresionante de Günok en el tiempo añadido, bastaron a Turquía para desactivar a la filosofal y metódica Austria, derrotada 1-2 a balón parado, con dos córneres envenenados lanzados por el jugador del Real Madrid rematados por su compañero y que sirvieron para citar al combinado de Vincenzo Montella para citarse con los Países Bajos en los cuartos de final de la Eurocopa.

No necesitó mucho más Turquía. Esa fue casi toda su propuesta para superar a un equipo que parecía destinado a hacer algo importante en el torneo. O por lo menos así lo anunció su técnico, Ralf Rangnick, que apostó en la víspera por alcanzar la final e incluso ganarla. No le faltaban argumentos, sus jugadores funcionan habitualmente como un reloj. Sin embargo, no contaban con Güler, un desatascador con su golpeo.

El partido de Güler ha provocado la polémica reacción de un periodista de El Chiringuito, José Luis Sánchez, que ha escrito en las redes: "¡PARTIDAZO!! 👏👏👏 A seguir disfrutando del talento de Arda Güler, el mejor joven del torneo".

No es un mensaje inocente. Quiere dejar claro que las prestaciones de Güler están siendo mejores que las de, entre otros Lamine Yamal o Nico Williams, los dos futbolistas que están tirando de España.