El motivo por el que Nico Williams no juega frente al Real Madrid

El Real Madrid recibe al Athletic en el estadio Santiago Bernabéu con la obligación de ganar sino quiere dar por sentenciada LaLiga a favor del Barcelona y para reconciliarse con una afición muy enfadada con la eliminación de Champions y la actitud de los jugadores.

Para tratar de reaccionar este domingo, los de Ancelotti, señalado por muchos como responsable, no podrán contar con su referente en ataque, Kylian Mbappé, expulsado la semana pasada en Mendizorrotza en la ajustada victoria ante el Deportivo Alavés (0-1) y que, además, sufrió un esguince de tobillo en 'Champions' que al parecer no hará peligrar su participación en la final copera. La ausencia del francés aligerará el ataque blanco, con los brasileños Vinícius y Rodrygo Goes arriba y el inglés Jude Bellingham de enganche con un centro del campo en el que podrían entrar Dani Ceballos o Luka Modric para acompañar a Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, autor del gol del triunfo en Vitoria y que se perdió el duelo de 'Champions' por sanción.

Pero si la ausencia del francés es lo más destacado de los blancos, los bilbaínos también llegan a Madrid con una importante baja de última hora.

Nico se cae de la lista

El jugador del Athletic Nico Williams, aquejado de pubalgia, será baja en el partido que enfrentará al equipo rojiblanco con el Real Madrid, según informó el club bilbaíno.

La ausencia del extremo internacional, que se mantiene "pendiente de evolución", es la principal novedad en la convocatoria de 23 futbolistas citados por Ernesto Valverde para este clásico liguero.

Respecto a la lista del partido europeo del pasado jueves frente al Rangers la baja de Nico ha sido suplida en la citación por Yuri Berchiche, ya recuperado de la lesión muscular que sufrió en la pierna derecha el pasado día 6 en Villarreal y que le ha hecho perderse tres partidos.

La convocatoria del Athletic para el partido frente al Real Madrid, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Álvaro Djaló, Gorka Guruzeta, Unai Núñez, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Oscar de Marcos, Unai Gómez, Maroan Sannadi, Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Peio Canales y Adama Boiro.