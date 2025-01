La mujer de Vítor Roque destroza la imagen del futbolista en un vídeo en redes: "Tenia que decir que la comida era para el perro..."

El FC Barcelona superó este miércoles al Real Betis (5-1) en los octavos de final de la Copa del Rey, en partido disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, para seguir con la fiesta de la Supercopa de España y volver a desplegar un gran acierto ofensivo para tumbar a unos béticos que apenas pudieron salir de su área y que tan sólo pudieron maquillar esa 'manita' encajada con un tardío tanto de penalti, obra del cedido 'culer' Vitor Roque.

Tras el encuentro, el jugador no dudó en expresar su alegría por marcar contra su club de origen, el Barcelona , ​​describiendo la experiencia como "muy especial". A pesar de acabar perdiendo, Roque se mostró encantado de haber marcado otro gol para el Betis.

Sin embargo, la goleada del Barça es el menor de los problemas para Roque que ha visto como su mujer lo dejaba por los suelos en un vídeo publicado en redes sociales en el que, además, anuncia su divorcio tras un año de matrimonio.

La boda con la diseñadora de moda Dayana Lins se celebró en diciembre de 2023, antes de que la pareja iniciara su periplo europeo, pero según ha contado la joven en redes sociales, llegar a Barcelona lo cambió. "Creí que era por la presión del fútbol, ​​y se suponía que yo era el refugio seguro como lo he sido. Siempre he estado en todas las situaciones, pero sacó su estrés con palabras y actitudes muy fuertes de las que aún no estoy preparado para hablar", confiesa.

"Las redes sociales sirven para compartir vivencias y tal vez conocer un poco de experiencia de lo que ha vivido otra persona y tener más empatía", empieza Dayana en el vídeo publicado en Instagram.

La mujer del delantero verdiblanco relata lo duro que fue dejar atrás una vida en Brasil, alejada de "sus padres, la universidad y el trabajo", pero que dio el paso por "la pareja en que creí". Ahora sin embargo, confiesa que la relación no funciona y denuncia ciertas actitudes que no dejan en buen lugar al futbolista con el que parece haber vivido un auténtico calvario.

Necesitaba su aprobación para todo

Entre las declaraciones más destacadas, la diseñadora comenta que Vítor Roque cambió radicalmente tras su llegada a Barcelona. Por ejemplo, comenta que necesitaba la aprobación del jugador para salir a la calle o hacer cualquier cosa "Había situaciones como no saber si puedes comer lo que hay en la nevera, en tu propia casa" o que "no podía salir a comprar comida, tenía que decir que era para el perro y pedirle a otros que la compraran", explica.

"Por supuesto, confía en el amor, confía en Dios. Pero si quieres proteger tus logros, métete en una relación en la que la persona quiera renunciar a ciertas cosas por ti igual que tú lo harías por ella. Porque cuando el otro no tiene ese amor, ese cariño, esa voluntad de renunciar a algo por ti... puede echarte a la primera oportunidad que tenga. Lo harán", concluye.

La influencer ya había anunciado su decisión en una entrevista a Leo Días Portal donde desveló que desde su llegada a Europa empezó a tratarle de manera "grosera" y que, pese a intentar reconducir la situación, no funcionó.

“Definitivamente tengo la intención de separarme, ya iniciamos negociaciones, lamentablemente el matrimonio no funcionó, ahora estamos arreglando el regreso a Brasil, pero como ya dijeron algunos, tengo un perro y el trámite no es fácil y lleva un poco de tiempo, también está el tema de los asuntos pendientes que tengo que resolver aquí en España, también está el tema económico de poder volver a mi Brasil, ciertamente lo extraño mucho y quiero volver a Brasil. lo antes posible, pero estos temas todavía me mantienen aquí”, declaró el joven.

“Hubo una vez que tuve un accidente en casa, un accidente doméstico, entonces le mandé mi situación al grupo familiar, y Vitor ni siquiera me mandaba mensaje ni me daba asistencia, estaba sola en casa esperando que regresara. Pedía cosas sencillas de la vida cotidiana, pero no había retorno”, detalló.

La influencer también reveló que el jugador viajó en Navidad, el 25 de diciembre, al país sin avisarle: “El 25 de diciembre, Vitor y sus padres viajaron y ni siquiera me avisaron, y hay otras situaciones que fueron más pesadas, de fidelidad. , pero es otro tema que aún no estoy preparado para abordar”.

El futbolista, que con la llegada de Hansi Flick, se marchó cedido al Real Betis guarda silencio.