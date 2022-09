Luis Enrique explica la derrota en la superioridad física de Suiza

«Eso es un topicazo», decía Luis Enrique cuando le preguntaban si tenía que trabajar más las jugadas de estrategia después de los dos goles de Suiza a balón parado. «El remate de Akanji está bien defendido, el mérito es suyo porque ha aprovechado su poderío», continuaba el seleccionador en TVE, decidido a atribuir gran parte de la derrota de España ante los suizos a la exuberancia física de un equipo que siempre le pone en dificultades. «El partido empieza con la misma intención que tenemos siempre, pero con un rival que presiona bien, que físicamente es muy fuerte y no nos ha dejado hacer nuestro fútbol», explicaba el seleccionador, que no vio reflejada sobre el césped la gran semana de entrenamientos que habían hecho los suyos. «En la primera parte hemos estado imprecisos no, lo siguiente, nada parecido a lo que había sucedido en los días previos», confirmaba.

«Tenemos el tiempo que tenemos», respondía el míster sobre lo de que haría falta centrarse en esa debilidad mostrada en La Romareda a pelota parada. «Cuando te marcan dos goles ya te dicen que si los defensas son pequeños y esas cosas. Claro que hay que mejorar y que trabajar todo», continuaba convencido de que el tropiezo no es importante. «El fútbol no te deja de dar sorpresas. Muchos decían que sería fácil ganar a Suiza y mira. A los futbolistas les dije que este partido era un premio por haber hecho los deberes en junio y que la final iba a ser en Portugal». Allí, el martes en Braga, se juega España su pase a la «Final Four» de la Liga de Naciones, que se disputará al final de la temporada, mucho después del Mundial. Si España hubiera ganado le hubiera valido un empate ante los lusos, pero como la Roja perdió y Portugal le metió cuatro a la República Checa, ahora son ellos los que tienen la ventaja de poder empatar. El que gane encabezará el grupo y luchará por este título, que no es tan importante como llegar a la previa del Qatar 2022 con buen sabor de boca.

Asensio y Alba, que no juegan en sus equipos, respondieron a la confianza del seleccionador creando la jugada del empate a uno. «La acción de Marco es soberbia. Para el nueve y los interiores era un partido complicado por cómo se defienden ellos», cerraba el seleccionador.